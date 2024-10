Centivax wählt die globale CDMO BioCina für den Beginn der cGMP-Herstellung des revolutionären Universal-Grippeimpfstoffs

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Adelaide, Südaustralien (ots/PRNewswire) - BioCina Pty Ltd, eine globaleEnd-to-End-Contract Development and Manufacturing Organization von Biologika(CDMO), gab eine neue Partnerschaft mit Centivax, Inc. für ein Projekt bekannt,das die Entwicklung von Zelllinien, Zellbanken und die Herstellung vonPlasmid-DNA umfasst. Centivax entwickelt Cent-Flu, einen universellenGrippeimpfstoff, der aus einer geschützten multivalenten Mischung von 22einzigartigen mRNA-Transkripten besteht, die als in Lipid-Nanopartikeln (LNP)verkapselter mRNA-Impfstoff verabreicht werden. In vivo hat sich gezeigt, dassder Impfstoff gegen aktuelle, frühere und künftige Grippestämme schützt. BioCinawird bewährtes Fachwissen bei der Auswahl optimaler Zelllinien für diePlasmidherstellung, der Stammzellenbank und der Plasmidherstellung zur Verfügungstellen, um Centivax auf dem Weg zu klinischen First-in-Human-Versuchen zuunterstützen.Mark W. Womack, Geschäftführer von BioCina, erklärte: "Es ist uns eine Ehre, denbahnbrechenden Ansatz von Centivax zur nachhaltigen Grippeprävention zuunterstützen, und wir sind hocherfreut, der bevorzugte Partner des Unternehmenszu sein, um die cGMP-Produktion einzuleiten und damit die Markteinführung einesso wichtigen Impfstoffs voranzutreiben. Dies ist eine großartige Gelegenheit fürdas BioCina-Team, unsere erstklassigen Fähigkeiten in der Zelllinienentwicklung,im Zellbanking und in der cGMP-Plasmidproduktion zu nutzen."Jacob Glanville, Geschäftführer von Centivax, sagte: "Wir freuen uns sehr,BioCina als unseren Stammzellenbank-Produktionspartner für die erste Phase derHerstellung unseres universellen Grippeimpfstoffs bekannt zu geben. Diebeispielhafte Expertise und Erfolgsbilanz von BioCina im Bereich mRNA/LNP MCB,kombiniert mit ihren hochmodernen Einrichtungen, passt perfekt zum Engagementvon Centivax für Innovation und Qualität. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns,das Fachwissen von BioCina zu nutzen, um die höchsten Standards in derImpfstoffproduktion zu gewährleisten. Gemeinsam machen wir einen bedeutendenSchritt nach vorn, um unseren universellen Grippeimpfstoff auf den Markt zubringen, mit dem Ziel, einen breiten und dauerhaften Schutz gegen die Krankheitauf globaler Ebene zu bieten."Informationen zu BioCina https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4274205-1&h=4007566082&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4274205-1%26h%3D851609292%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbiocina.com%252F%26a%3DBioCina&a=BioCina