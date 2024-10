Stellantis tauscht nach Gewinnwarnung Finanzchefin aus - Aktie verliert

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis trennt sich mit sofortiger Wirkung von seiner Finanzchefin Natalie Knight. Nachfolger wird Doug Ostermann, wie der Mutterkonzern von Autobauern wie Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler und Jeep am späten Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Auch an der Spitze der Konzerntöchter Maserati und Alfa Romeo gibt es Wechsel. Für die Stellantis-Aktie ging es an der Börse in Paris dennoch weiter abwärts.

Am Vormittag verlor das Papier zuletzt rund 1,5 Prozent an Wert. Bereits seit März hatte Stellantis deutlich eingebüßt. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat die Aktie inzwischen rund 43 Prozent an Wert verloren. Einen deutlichen Kursrutsch hatte es vor allem nach einer Analystenveranstaltung Ende April gegeben. Dort hatte Knight die Finanzziele von Stellantis in Frage gestellt. Im September bezeichnete sie die Ziele dann als "ambitioniert".