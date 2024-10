So kann eine effiziente IT-Infrastruktur Handwerker und Bauunternehmer entlasten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Alfter (ots) - Handwerker und Bauunternehmer sind in den meisten Fällen keineBetriebswirte oder Verwaltungsexperten - dennoch müssen sie sich regelmäßig mitorganisatorischen Themen befassen, die sie von ihren Kernaufgaben ablenken. Dienegativen Folgen für ihr Unternehmen sind fatal. Alexander Heinrich liefert dieLösung: Mit Hilfe IT-gestützter Prozessautomatisierung und -optimierung sorgtder Gründer und Geschäftsführer von HeiProTec dafür, dass Unternehmern einGroßteil ihres zusätzlichen Workloads abgenommen wird. In diesem Beitrag verräter, wie stark Ineffizienz den Unternehmenserfolg ausbremst und welche Vorteileeine moderne IT-Infrastruktur für Unternehmen hat.Gestresste und unzufriedene Mitarbeiter, langsame Prozesse und Fehler, die nacheiner schnellen Lösung verlangen - all das sind Themen, mit denen sichUnternehmer im Handwerk und Bau nahezu täglich auseinandersetzen müssen.Zusätzlich zum Tagesgeschäft stellen sie eine Bürde dar, die nicht nur zu einerlangfristigen Überlastung des Geschäftsführers führt, sondern vor allem dazu,dass für die eigentlichen Aufgaben und die Dinge, die mit großer Leidenschaftverbunden sind und Erfüllung bedeuten, schlichtweg keine Zeit mehr bleibt. Inder Folge kommt es zu ineffizienten und störungsanfälligen Prozessen,Unzufriedenheit auf allen Ebenen, hohen Kosten und geringem unternehmerischemErfolg. "Wer den digitalen Fortschritt ignoriert und weiterhin auf analogeArbeitsweisen setzt, wird in naher Zukunft von der Konkurrenz überrollt werden",warnt Alexander Heinrich."Durch die Implementierung einer modernen IT-Infrastruktur helfen wirUnternehmen nicht nur dabei, reibungslose Abläufe, höhere Umsätze und schnellesUnternehmenswachstum zu erzielen", fährt der IT-Experte fort. "Mit derAutomatisierung und Optimierung von Prozessen schaffen wir es außerdem,Unternehmern alle Aufgaben abzunehmen - mit Ausnahme der, die sie lieben." AlsGründer und Geschäftsführer von HeiProTec hilft Alexander Heinrich kleinen undmittelständischen Unternehmen dabei, ihre IT auf den neuesten Stand zu bringenund begleitet sie im Anschluss bei allen Belangen rund um die IT. Dabeiprofitieren die Kunden von einem attraktiven Flatrate-Modell, das sogarWartungs- und Servicedienstleistungen umfasst. Mit über zehn Jahren Erfahrung,tiefgreifender Expertise und einem Team aus verschiedenen Spezialistenentwickelt Alexander Heinrich maßgeschneiderte IT-Lösungen für seine Kunden undhilft ihnen dabei, sich zukunftssicher und stark auf dem Markt zu positionieren.Mehr Effizienz durch IT-gestützte Optimierung und Automatisierung von ProzessenEine optimierte IT-Infrastruktur kann Unternehmen nicht nur vor Missständen oder