Experten der Vertranium GmbH verraten 5 Gründe, warum Finanzdienstleister und Vertriebler aller Art jetzt investieren müssen, um am künftigen Markt zu bestehen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die klassische Kaltakquise hat in der Finanzbranche endgültigausgedient - es müssen moderne Geschäftspraktiken her. Das haben auch dieExperten Kevin Fiawoo und Marcel Mankas schon vor einigen Jahren erkannt: Mitder Vertranium GmbH unterstützen sie Finanzberater, Immobilienmakler undVersicherungsvermittler dabei, ihre Geschäfts- und Vertriebsprozesse zuoptimieren und ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, das ihrFortbestehen und Wettbewerbsfähigkeit sichert. Weshalb sich Finanzdienstleisterund Finanzdienstleistungsunternehmen keinesfalls auf ihren Beständen,Vertriebsmitarbeitern oder Organisationen ausruhen dürfen, erfahren Sie hier.Vorsorge ist im Leben vieler Menschen ein wichtigeres Thema als je zuvor.Entsprechend boomt auch die Finanzdienstleistungsbranche. Gleichzeitig drängenjedoch auch seit mehreren Jahren zahlreiche neue Dienstleister undFinTech-Unternehmen auf den Markt, die traditionellen Finanzinstituten dasWasser abgraben. Einige merken dies bereits - zumal sich auch dasKundenverhalten vollkommen wandelt. Es ist also wenig ratsam, sich auf denErfolgen der vergangenen Jahre auszuruhen. "Die Konkurrenz schläft nicht",betont Kevin Fiawoo, Geschäftsführer der Vertranium GmbH. "Deshalb solltenFinanzdienstleister gerade jetzt daran arbeiten, ihre Geschäftspraktikenzukunftsfähig auszurichten.""Dabei spielen die Themenbereiche Digitalisierung und Marketing eine der größtenund wichtigsten Rollen", so der Experte weiter. "Wer in der Finanz,Versicherungs- und Immobilienbranche erfolgreich werden möchte oder weiterhinerfolgreich sein will, muss seinen Kunden den maximalen Mehrwert bieten und siedavon überzeugen, der Beste auf seinem Gebiet zu sein." Kevin Fiawoo ist seitJahren einer der führenden Ansprechpartner, wenn es um Wachstum in derFinanzbranche geht. Gemeinsam mit Mitgründer Marcel Mankas und ihremGeschäftspartner Maurice Mankas führt er die Vertranium GmbH - ein Consulting-und Agenturunternehmen, das in den vergangenen Jahren bereits hundertenDienstleistern, vom Einzelunternehmen bis zum Millionenkonzern, zu teilserheblichen Umsatzsteigerungen verhelfen konnte. Weshalb es heute wichtiger dennje für Finanzdienstleister ist, in ihr Wachstum zu investieren, haben die dreiim Folgenden zusammengefasst.1. Digitalisierung dominiert den MarktDigitale Lösungen, die Kunden den maximalen Komfort und Mehrwert bieten, sindnicht länger nur ein nettes Extra, sondern absolut entscheidend dafür, ob einDienstleister in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. Es ist daher unerlässlich fürFinanzinstitute oder Dienstleister aller Art, schon heute die entsprechende