Rüstungswerte bleiben unter Druck - Boomzeiten scheinen vorbei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungswerte haben am Freitag weiterhin einen schweren Stand. Offenbar spielen in den Überlegungen der Marktteilnehmer vage Gedankenspiele über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine eine immer stärkere Rolle.

An den Aktienkursen des Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt im MDax und des Panzergetriebe-Herstellers Renk im SDax ist dies besonders deutlich abzulesen. Bei beiden Werten ist der seit April laufende Abwärtstrend intakt.

Am Freitag erreichten Hensoldt mit 27,28 Euro den tiefsten Stand seit Ende Januar, zuletzt betrug das Minus am Freitag rund drei Prozent. Renk notierten zwar moderat im Plus mit 0,6 Prozent auf 18,78 Euro, hatten aber in den Tagen zuvor erheblich eingebüßt in Richtung ihres Platzierungspreises im Februar.

Im Dax hatten sich Rheinmetall seit April überwiegend seitwärts bewegt. Eine zwischenzeitlich kräftige Aufwärtsbewegung in der ersten Augusthälfte hatte nicht ganz gereicht, um an das Anfang April markierte Rekordhoch von fast 572 Euro nochmals heranzukommen. Mit zuletzt 470,40 Euro kosten Rheinmetall mittlerweile rund 100 Euro weniger. Im Dax waren sie am Freitag mit minus 2,2 Prozent das Schlusslicht.

Charttechnisch könnte sich das Bild für Rheinmetall nun eintrüben, sollten sie unter die Unterstützungen im Bereich 460 bis 470 Euro rutschen, wo sie sich seit Juni mehrmals gefangen hatten. Die viel beachtete 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend beschreibt und bei Rheinmetall über eine lange Zeit nie in Gefahr war, steht im Blick. Sie verläuft derzeit bei etwas über 473 Euro, die Rheinmetall-Aktien notieren also am Freitag bereits knapp darunter./ajx/tih/mis