Günstige Goldaktie mit riesigem Gewinnpotential! Nächster Gold-Knaller!

Liebe Leserinnen und Leser,

Founders Metals (WKN: A2QQ1W) war in den letzten 12 Monaten eine der spannendsten Gold-Explorationsgeschichten, die eine Reihe hochwertiger Bohrergebnisse aus seinem Antio-Projekt in Suriname vorweisen konnte.

Die Aktie konnte um fast 250% innerhalb der letzten 12 Monate nach oben schießen!

Quelle: StockCharts.com

Founders Metals besitzt mittlerweile eine Marktkapitalisierung von ca. 200 Millionen CAD an der Börse.

Aufstrebendes Bergbauland Suriname

Quelle: https://www.reise-preise.de/reiseberichte/suriname/suriname-ein-stueck-afrika-in-suedamerika.html

Suriname ist das kleinste südamerikanische Land und ist für seine bergbaufreundlichen Gesetze und seine reichhaltigen Bodenschätze bekannt!

Große US-amerikanische und chinesische Firmen bauen in Suriname Gold ab. Das in Colorado ansässige US-amerikanische multinationale Unternehmen Newmont nahm im Oktober 2016 den Betrieb im Osten Surinames auf und schätzte die Lebensdauer der Mine auf 12 bis 14 Jahre. Im Jahr 2021 produzierte Newmont 437.000 Unzen Gold.

Die staatliche Ölgesellschaft Surinames, Staatsolie, ist mit 25 Prozent an Rosebel Gold Mines, eine Tochtergesellschaft des kanadischen Unternehmens IAMGOLD, beteiligt. Das Minenunternehmen nahm 2004 die Goldproduktion auf. 2023 übernahm das chinesische Unternehmen ZIJIN Mining Rosebel Gold Mines von IAM GOLD. Im Jahr 2021 produzierte Rosebel 154.000 Unzen Gold.

Nächste Erfolgsstory in Suriname

Die Erfolgsgeschichte von Founders Metal wird in nächster Zeit nahtlos von Miata Metals fortgeschrieben!

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) besticht durch eine einzigartig enge Aktionärsstruktur! Schließlich sind nur ca. 32 Millionen Aktien und etwa 8,3 Millionen Warrants und Optionen im Umlauf. Dies bedeutet im Umkehrschluss beim aktuellen Aktienkurs eine Marktkapitalisierung von ca. 25 Millionen CAD.

Die beeindruckende Aktienstruktur zeigt, dass 44 % der Aktien vom Management und den Gründern gehalten werden, 21 % von strategischen Investoren und 10 % von Privatanlegern, während 25 % von Akquisitionsaktionären gehalten werden.

Miata Metals steht noch ganz am Anfang. So verwundert es nicht, dass Founders Metals aktuell ca. 8 mal so viel wert wie Miata Metals ist. Doch auch Founders Metals hatte mal klein angefangen bevor die ersten Bohrergebnisse die Investoren ins Staunen versetzten.

Genau dies ist auch bei Miata möglich! Das erste Bohrprogramm steht vor der Tür und in Zusammenarbeit mit Filab Suriname N.V. wird Miata Metals sicherstellen, dass die Laborergebnisse der Gesteinsproben innerhalb von weniger als zwei Wochen vorliegen. Das bedeutet, dass Miata in Rekordzeit auf die Ergebnisse reagieren und weitere Bohrprogramme planen kann. Diese Effizienz wird dem Unternehmen einen klaren Vorteil verschaffen, um schnell und gezielt zu handeln, wenn die ersten hochgradigen Vorkommen entdeckt werden.

Ruckzuck könnte der Aktienkurs so in die Höhe schnellen, wie bereits bei Founders Metals gesehen! Etliche hundert Prozent sind so möglich!

Management und Beziehungen

Das Management von Miata Metals hat starke Beziehungen zu lokalen Interessengruppen und eine gute Unterstützung in Surinam aufgebaut. Diese Beziehungen sind entscheidend, um die Exploration und zukünftige Entwicklungen voranzutreiben. Die Kombination aus niedrigen Bohrkosten, reichlich Arbeitskräften und effizienten Laborzeiten schafft ein positives Umfeld für die Mineralexploration.

Projekte von Miata Metals

Quelle: Miata Metals

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) konzentriert sich auf zwei Hauptprojekte: das Sela Creek-Projekt und das Nassau-Projekt, die sich beide im produktiven Grünsteingürtel von Surinam befinden. Diese Projekte umfassen eine Fläche von über 400 Quadratkilometern und sind von erheblichem artisanalem Bergbau betroffen.

Sela Creek Projekt: Der nächste Gold-Hotspot?

Das Sela Creek-Projekt erstreckt sich über mehr als 200 Quadratkilometer und umfasst sieben Hauptgruben und Ziele, die von zwei großen Scherzonen umschlossen werden. Historische Goldfunde in diesen Gruben sind vielversprechend, und es gibt eine aktive Bergbauszene durch lokale Bergarbeiter. Das Projekt liegt nur 235 km von der Hauptstadt Paramaribo entfernt und ist derzeit mit einer Kombination aus motorisierten Kanus und Charterflügen erreichbar.

Miata ist dabei, alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen, um kurzfristig mit den Bohrungen zu beginnen. Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen das beeindruckende Potenzial dieses Projekts. Aktuell arbeitet man intensiv an der Verfeinerung seines geologischen Modells, das alle historischen und jüngsten Daten einbezieht. Damit stellt Miata sicher, dass die ersten Bohrziele präzise und erfolgversprechend gesetzt werden.

Ergebnisse und Exploration: Logistische Meisterleistung – Bohrungen stehen vor der Tür!

Die Geologen von Miata nutzen die Informationen, die durch den oberflächlichen Abbau gewonnen werden, um die Exploration weiter voranzutreiben. Gold kommt in Quarzadern vor und ist mit Sulfiden verbunden. Die umfangreiche historische Exploration zeigt vielversprechende Ergebnisse, und die laufenden Bohrarbeiten zielen darauf ab, diese Goldvorkommen weiter zu bewerten.

Nassau Projekt

Das Nassau-Projekt, das sich etwa 125 km südöstlich von Paramaribo befindet, zeigt bisher Goldbohrproben mit bis zu 1,34 g Gold pro Tonne über 8 Meter und Oberflächengesteinsproben mit bis zu 3,44 g Gold pro Tonne. Dies könnte auf eine wahrscheinliche Quelle für die Bambo- und Bowl-Seifenlagerstätten hinweisen, die im letzten Jahrhundert abgebaut wurden.

Geophysikalische Anomalien

Miata Metals verfeinert derzeit das geologische Modell für das ‚Nassau‘-Projekt. Durch die Einbeziehung historischer und neuer Daten wird das Unternehmen in der Lage sein, hochgradige Goldadern zu identifizieren und präzise Bohr- und Grabungsziele festzulegen.

Ein weiteres Ziel innerhalb des Nassau-Projekts ist das Woodledge-Ziel, das hochgradige Quarzadern aufweist. Oberflächenproben ergaben fast 28 g Gold pro Tonne auf 1 Meter. Die geophysikalische Anomalie des Carbonara-Ziels erstreckt sich über 3 km und könnte die Quelle für die Seifenlagerstätten darstellen.

Aktuelle Entwicklungen und zukünftige Pläne

Miata Metals hat kürzlich eine endgültige Vereinbarung über eine 100%ige Beteiligung am Sela Creek-Projekt unterzeichnet. Die Explorationsteams haben in der Grube Stranger Schürfproben mit bis zu 133 g Gold pro Tonne im freigelegten Grundgestein gefunden. Diese Ergebnisse bieten enormes Potenzial für positive Überraschungen in zukünftigen Bohrungen.

Technologische Innovationen

Zusätzlich zu den Bohrungen plant Miata Metals, LiDAR-Tests auf einer Fläche von über 200 Quadratkilometern durchzuführen, um die Bohrziele weiter abzugrenzen. Dies wird eine präzisere Planung der Exploration ermöglichen und die Effizienz der Ressourcenmaximierung steigern.

Tolle Performance in den letzten 6 Monaten

Quelle: Trading View

Der Aktienkurs von Miata kann sich sehen lassen! In den letzte 6 Monaten konnte sich die Aktie bereits mehr als verdreifachen! Und dabei hat man noch nicht einmal angefangen zu bohren!

Suriname ist heiß und genießt bei Investoren ein großes Interesse! Mit tollen Bohrergebnissen wird diese Aktie regelrecht explodieren!

Fazit

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) steht vor einem entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung des ‚Sela Creek‘-Goldprojekts. Mit den bevorstehenden Bohrungen, hochmodernen Surveys und einem klaren Plan für die Exploration stehen alle Zeichen auf Erfolg. Die Aktien des Unternehmens, das mit nur minimalen 25 Mio. CAD an der Börse bewertet ist, bietet jetzt eine herausragend günstige Einstiegsgelegenheit für Anleger, die von der nächsten großen Goldentdeckung profitieren wollen.

Die Chancen, die sich Miata Metals in Surinam bieten, sind vielversprechend. Mit soliden Projekten, starken Managementbeziehungen und einem klaren Plan für die zukünftige Exploration hat das Unternehmen das Potenzial, in der Welt der Goldexploration hervorzuheben. ‚Sela Creek‘ könnte sich als eines der bedeutendsten Goldprojekte in Südamerika entpuppen.

Alle News und Tipps auch im Video

Mit Rohstoff- und Commodity TV immer die neusten Management-News aus 1. Hand!

Precious Metals Summit ist die erste unabhängige Investmentkonferenz in der Schweiz, die sich auf Entdecker, Entwickler und aufstrebende Produzenten von Gold, Silber und vielen weiteren Rohstoffen konzentriert.

Der Rohstoffsektor ist heiß! Hier gibt es nun wieder ordentlich Geld zu verdienen!