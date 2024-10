Märkte treten vor US-Zahlen auf der Stelle

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag an die ruhige Entwicklung vom Vortag angeknüpft. Eine ganze Reihe von Daten hielt die Anleger zurück. Am Nachmittag stehen die US-Erzeugerpreise und das US-Verbrauchertrauen auf dem Programm. Zudem berichten mehrere US-Finanzunternehmen ihre Zahlen. "Von nun an dürften die Märkte wieder stark auf die hereinkommenden Quartalszahlen schauen", hieß es in einem Kommentar der Landesbank Baden-Württemberg.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte kaum verändert mit 4967,50 Punkten. Auch außerhalb des Euroraumes passierte nicht viel. Der Schweizer SMI trat ebenfalls auf der Stelle, während der britische FTSE 100 um 0,21 Prozent auf 8.220,56 Zähler nachgab.