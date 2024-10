Steelcoin ist erster gelisteter Token

Wien (ots) -



- Bitpanda ist die erste Krypto-Plattform, die Security-Token als neue

Anlageklasse für Millionen von Privatanlegern zugänglich macht.

- Als Security-Token werden digitale Wertpapiere bezeichnet, die Anteile an

realen Vermögenswerten wie Rohstoffe, Aktien oder Anleihen repräsentieren und

den gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie traditionelle Wertpapiere

unterliegen.

- Der erste auf der Bitpanda-Plattform verfügbare Security-Token ist Steelcoin,

der 2022 in Wien gegründet wurde.

- Emittenten, die Security-Token ausgeben, haben über Bitpanda nun Zugang zu

einem vertrauenswürdigen und großen Vertriebskanal.



Bitpanda, der europäische Marktführer für digitale Vermögenswerte, eröffnet

Privatanlegern erstmals den Zugang zu Security-Token. Dies markiert einen

bedeutenden Meilenstein auf dem europäischen Finanzmarkt. Der erste verfügbare

Security-Token auf der Bitpanda-Plattform, Steelcoin, ist ein reguliertes,

übertragbares Wertpapier gemäß der EU-Prospektverordnung und orientiert sich am

Wert ausgewählter Stahlprodukte.







"Die Tokenisierung ist die Zukunft des Investierens, und wir möchten diese

Zukunft aktiv mitgestalten. Security-Token stellen eine innovative Anlageklasse

dar, die traditionelle Finanzwerte auf die Blockchain überträgt. Wir sind fest

überzeugt, dass auch Privatanleger Zugang zu dieser Anlageform haben sollten. Es

ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Technologie aus der Kryptowelt das

Finanzsystem nachhaltig und langfristig verbessern kann."



Was sind Security-Token?



Security-Token digitalisieren klassische Finanzwerte wie Aktien, Rohstoffe oder

Anleihen und werden über die Blockchain ausgegeben und gehandelt. Jeder Token

repräsentiert das Eigentum oder die Rechte an einem zugrunde liegenden

Vermögenswert und ist durch die Sicherheitsmechanismen der

Blockchain-Technologie geschützt. Da Security-Token als digitale Wertpapiere

gelten, unterliegen sie strengen rechtlichen Bestimmungen sowie den

Wertpapiervorschriften.



Mit der Einführung der neuen Anlageklasse ermöglicht Bitpanda von nun an

Millionen von Menschen eine noch umfassendere Portfoliodiversifizierung.



Steelcoin: Der erste Security-Token auf Bitpanda



Steelcoin ist der erste Security-Token, der Stahl auf die Ethereum-Blockchain

bringt. Im Jahr 2022 in Österreich entwickelt, bietet Steelcoin Investoren die

Chance, an der Preisentwicklung ausgewählter Stahlprodukte teilzuhaben. Dabei

handelt es sich um Produkte, die maßgeblich zum Aufbau der modernen Welt

beitragen. In enger Zusammenarbeit mit der Stahlhandelsgruppe Frankstahl Seite 2 ► Seite 1 von 2



