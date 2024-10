Tesla – hartes Urteil nach Robo-Event

Tesla hat am Donnerstag den „Robo-Day“ abgehalten. Eine Präsentation, die im Fokus des autonomen Fahrens stand und von Elon Musk seit Monaten beworben wurde. Im Sommer war die Ankündigung einer der Treiber der Aktie. Entsprechend hoch war die Erwartung, die wieder einmal eher enttäuscht wurde. Wer uns kennt weiß, dass wir in Elon Musk den „Ankündigungsweltmeister“ sehen und so war seine Inszenierung wie immer zwar nett anzusehen , aber eher unkonkret.

Analysten gehen am Freitag mit Tesla hart ins Gericht. Die kompletten Einschätzungen finden Sie auf unserem Instagram-Account. ..

Im Zentrum stand das „Cybercab“. Optisch angelehnt an den Cybertruck soll das Fahrzeug aber nicht vor 2027 als selbstfahrendes Taxi fungieren. Der Preis ist rund mit 30.000 Dollar attraktiv für Kunden, aber die vagen Angaben und die große Zeitspanne kommen an der Börse nicht gut an. Tesla verliert vorbörslich fünf Prozent. Die Analysten von RBC Capital bemängeln zudem, dass Tesla kein günstiges Modell für die nahe Zukunft in Aussicht gestellt hat.

Spannend war das Event auch für Uber, die durch Tesla eine starke Konkurrenz fürchten, wenn autonome Taxis das klassische Uber verdrängen könnten. Hier sehen wir am Freitag Erleichterung im Kurs mit einem Anstieg um vier Prozent.