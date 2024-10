wO User zur Vorstellung des Tesla Robotaxi: "Nicht mal die Show hat überzeugt."

Kolovkolsh: "So, ich hab mir das Event angeschaut... Nicht mal die Show hat überzeugt. Als gesagt wurde, die Optimus auf der Show würden durch Menschen gesteuert hätte ich fast meinen Wachbleibe-Kaffee über die Tastatur geprustet.

Mit fast 400 Beiträgen seit Montag hat es in dieser Woche Tesla, Inc. nach längerer Abwesenheit mal wieder an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft. Der Grund für das enorme Interesse ist das Tesla Robotaxi, welches am 10. Oktober von Elon Musk auf dem „We, Robot“ Event in Los Angeles vorgestellt wurde ( wallstreetONLINE berichtete ). Neben der Präsentation des auf den Namen „Cybercab“ getauften Fahrzeugs wurde mit dem „Robovan“ ein weiteres selbstfahrendes Taxi angekündigt. Die wO Community reagierte enttäuscht auf die Präsentation und vor allem die vorgestellte Technologie und der Zeitplan wurden sehr kritisch aufgenommen. Hier einige Stimmen zum Cybercab und zur Lage bei Tesla aus dem wallstreetONLINE Forum :

Fazit: In absehbarer Zeit ist nicht mal etwas geplant. 2027 soll das Robotaxi in Produktion gehen... Und FSD soll nächstes Jahr kommen...

Ich denke, die Investoren haben da deutlich mehr erwartet. Selbst die beiden Kommentatoren hatten Mühe, das noch schön zu reden."

Summerrain: "Was zu erwarten war. Pseudoshow, um Fans und Investoren bei Laune zu halten. So wie es schon das Video zeigt. Es bleibt alles im Dunkeln. Abgesteckte Strecke für das Robotaxi. 2Sitzer. Wer braucht so etwas? Das soll serienmäßig verkauft werden? Erinnert mich eher an eine Studie. Nun ja, und die Robos? Von Menschenhand ferngesteuert. Nix dickes, da ist die Konkurrenz weiter.

Fazit: elole, das war wohl eher nicht ausreichend, nicht überzeugend. Sehr enttäuschend. Damit wird Tesla Die Welt nicht aus den Angeln hebeln. Nette Tesla- Show. Nicht mal hip. Kein epochaler Wandel. Tesla hinkt der Konkurrenz mit dem Robo und Robotaxi hinterher. Robotaxi eher ein Überspringen der Prototypenphase, technisch mit nahezu null Angaben. wann, wie Verkaufsstart und Preis?

Mich erinnert diese Show an die Geschichte " des Kaisers neue Kleider" wie es endet, das kennt wohl jedes Kind."

Kursrutschi: "Na ja...viel hat man ja sowieso nicht erwartet...ganz nette Show, mehr aber auch nicht...war ja schließlich auch umsonst anzusehen

Zuerst ließ sich der Visionär durch menschenleere Straßen im Geisterauto zum Veranstaltungsort kutschieren...nicht mal eine Miezekatze hat es dabei gewagt ein Pfötchen auf die Straße zu setzen...dann ein ewiges rumgestammele Elons vor seinem Jubelvolk zu Thema Zukunft und so...dann wurden seltsam anmutende, mit KI gedrehten Filmchen abgespielt...am Ende hampelten da noch ein paar ferngesteuerte Robots durch die Gegend...das wars...viel Lärm um Nichts."

Galileo_Investments: "Nichts als Ankündigungen... das irgendwann Ankündigungen kommen werden... wie viele Jahre will und der Typ eigentlich noch verarschen? Ich sage vor 2035 wird es kein FSD (autonomes Fahren) von Tesla geben."

Extrablatt007: "Ich habe nur die Kurzversion (YouTube: BestInTesla) gesehen. Die lässt keine Begeisterung aufkommen. Ich hätte Elon für schlauer gehalten.

Meiner Meinung nach dürfte Elon ohne ein zweites Sicherheitssystem (Lidar/Radar) keine Chance gegen die Konkurrenz haben. Ich nehme sogar an, dass keine Versicherung die möglichen Schäden eines Tesla Robotaxis oder unsupervised FSD übernehmen wird. Und Tesla selbst hat sich bisher bei FSD Unfällen nicht grosszügig gezeigt.

Nach dem Tesla aus meiner Sicht keine glaubhaften Argumente für ein funktionierendes Robotaxi gezeigt hat, ist das das Ende des Story-Stocks. Der Fall dürfte tief sein. Keine Verkaufs- oder Kaufsempfehlung, nur meine Meinung."

Drehrumbum: "Robotaxi? Für unter 30.000? Haben wir das nicht alles schon mal gehört oder sind wir in einer Zeitschleife gefangen? *lol*"

darauf Galileo_Investments: "Die 30k von Elon kennen wir ja. Das sind die Produktionskosten ohne Steuer, Gewinn und Vertriebskosten. Am Ende sind 50k realistisch."

kiev_broker: "Alle wußten, das er Fakten liefern muss - und dann so etwas - kriegen nur Leute hin, die die Realität nicht mehr erkennen."

MrEstate: "Es ist nicht lange her, da drohte der Kurs unter die Unterstützung von 150 Dollar zu fallen. Elon kündigte das Robotaxi statt Modell 2 für August an und der Kurs steigt um mehr als 50 Prozent. Nun, das Event wurde auf Oktober verschoben und wie wir jetzt wissen kommt das Robotaxi in 2 Jahren. Da hat Waymo genug Zeit sich den Markt zu schnappen und bis dahin einen Daten- und KI Vorsprung aufzubauen, den Tesla nie wieder einholen kann.

Fazit: Es gibt in den nächsten Jahren kein Robotaxi und kein neues Modell 2. Den Massenmarkt verlieren sie dann auch noch. Was bleibt ist die nächste Möhre Optimus."

Biofuchs: "Ich habe mir heute morgen diese Show von Musk angeschaut und war schockiert, wie man so was abliefern kann. Unabhängig davon habe ich Zweifel, ob die Nachfrage für diese Neuheiten wirklich so enorm groß ist. Nachdem Kursgepushe der letzten Wochen könnte es bald eine harte Landung geben."

Eula: "Mir hat die Präsentation gefallen, und ich denke, nicht nur die neue Generation sollte sie genießen. Mit einem Cybercab und einem Optimus-Roboter kann jeder ein besseres Leben haben."

darauf Folle: "Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, in diesem Leben jemals in ein Auto ohne Lenkrad und Pedale einzusteigen, geschweige denn mir selbst eins zu kaufen. Was ist, wenn man die Karre einfach mal nur ein paar Meter umparken muss oder etwas nicht funktioniert wie erhofft?? Das können andere gerne erstmal 10 Jahre testen und dann mal schauen."

Tabune: "Der Drops dürfte erstmal gelutscht sein für die TSLA Aktie.

Die Bude hat immer noch eine MCap von >$700 Mrd, und das wofür? Mauer Ausblick mit schwachen/keinen Wachstumsraten, sinkende Margen, kaum nennenswerte und wirksame Produktinnovationen, kein Alleinstellungsmerkmal in irgendeiner Kategorie, nichts was andere (Chinesen, Waymo, etc.) nicht auch schon längst tun können (und zwar besser und/oder billiger).

Substanzwert inkl. "Zukunftspremium" liegt vielleicht bei $150 Mrd maximal, die restlichen $550 Mrd der aktuellen Bewertung sind einfach nur feuchte Träume planloser Tesla-Sektenanhänger. Historisch hat sicher bisher IMMER (!) gezeigt, dass der Markt solche Überbewertungen abbaut über die Zeit, wenn fundamental nichts geliefert wird. Ich denke, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass es damit losgeht.

Mittelfristiger Zielbereich für den Aktienkurs: $50"

Autor: Hardy Schilling, Head of Community