AKTIE IM FOKUS Gea Group preschen vor in Richtung 2022er Hoch Die Anleger von Gea Group können sich am Freitag dank eines höheren Profitabilitätsausblicks über ein neues Hoch seit Januar 2022 freuen. Der Kurs des Anlagenbauers zog am Vormittag in einer ersten Reaktion an: Mit einem Spitzenplus von mehr als …