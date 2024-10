Dax legt geringfügig zu - Airbus und Siemens Energy vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitag nach einem Start auf Vortagesniveau bis zum Mittag geringfügig zugelegt. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.230 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag.An der Spitze der Kursliste rangierten die Aktien von Airbus und Siemens Energy. Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus kann aktuell steigende Auslieferungen und höhere Bestellungen verzeichnen. Auch die Nachfrage bei Siemens Energy stimmte zuletzt Analysten optimistischer. Am Tabellenende fanden sich die Papiere von Rheinmetall und Bayer wieder.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0935 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9145 Euro zu haben.