Bitcoin vor explosiver Phase: Krypto-Analyst prognostiziert massives Wachstum

Loukas stützt seine Prognose auf den bekannten vierjährigen Bitcoin-Zyklus. Seiner Analyse zufolge befindet sich Bitcoin kurz vor dem Übergang ins dritte Jahr dieses Zyklus – ein Zeitraum, in dem laut historischer Daten oft explosionsartiges Wachstum stattfindet.

Bitcoin (BTC) konsolidiert derzeit klar unter seinem 2021-Hoch von 69.000 US-Dollar und pendelt mehr als 10.000 US-Dollar unter der diesjährigen Rekordmarke. Doch der erfahrene Krypto-Analyst Bob Loukas sieht in dieser Phase enormes Potenzial und glaubt, dass die führende digitale Währung kurz vor einem bedeutenden Aufschwung steht.

"Bitcoin schließt im nächsten Monat das zweite Jahr seines vierjährigen Zyklus ab und tritt dann in das historisch explosive dritte Jahr ein", sagte Loukas jüngst in einem Beitrag auf sozialen Medien. Doch sein optimistischer Ausblick kommt in einer Phase großer Unsicherheit.

Am Freitagnachmittag kostet ein Bitcoin etwa 61.100 US-Dollar, wie aus Daten von CoinMarketCap hervorgeht, und damit in etwa so viel wie auch schon Anfang März. Innerhalb der vergangenen 12 Monate hat die Digitalwährung allerdings stattliche 124 Prozent zugelegt.

Die Märkte warten auf entscheidende geopolitische Entwicklungen, die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und mögliche wirtschaftliche Instabilitäten. Loukas bleibt jedoch zuversichtlich und weist darauf hin, dass Bitcoin derzeit innerhalb eines "breiter werdenden Keilmusters" konsolidiere, nachdem es am 14. März von einem Hoch von 73.835 US-Dollar zurückgefallen sei.

Der erfahrene Analyst bleibt trotz der Marktturbulenzen positiv gestimmt und sieht in der jüngsten Konsolidierung von Bitcoin eine vielversprechende Basis. "Eine achtmonatige Basis wurde gebildet, das Sentiment hat sich zurückgesetzt und die Zinssätze sinken. Das Skript ist perfekt", erklärte er. Er sieht in einer Kombination aus positiver Anlegerstimmung und möglichen Zinssenkungen einen möglichen Auslöser für einen parabolischen Anstieg.

In etwa bis zu den US-Wahlen sei erstmal eher mit einer Seitwärtstendenz beziehungsweise einem Rückgang auf ein Niveau bei 55.000 US-Dollar zu rechnen, dann könne die Aufwärtsbewegung beginnen. Wobei der Ausgang der US-Wahlen Loukas zufolge kaum Einfluss auf die längerfristige Tendenz haben dürfte.

Damit das bullische Szenario Wirklichkeit wird, muss Bitcoin laut Loukas bis Ende Oktober die obere Trendlinie des Keilmusters durchbrechen. Erst dann könnte der Übergang in das dritte Jahr des Zyklus bestätigt werden, was laut dem Analysten den Grundstein für eine explosive Kursentwicklung legen würde. Lediglich "fünf bis sechs gute Monate" könnten Bitcoin dann auf Niveaus um 120.000 bis 150.000 US-Dollar katapultieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion