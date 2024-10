ONESTY erneut Testsieger in der Altersvorsorgeberatung (FOTO)

Berlin (ots) - Zum zweiten Mal in Folge wurde ONESTY vom renommierten Institut

für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste Altersvorsorgeberatung"

mit der Note "Hervorragend" ausgezeichnet. In dem Qualitätstest setzte sich

ONESTY auch in diesem Jahr als klarer Testsieger durch. Mit Bestnoten in den

Kategorien Beratungsqualität, Produktempfehlungen, Produktangebot und dem Aus-

und Weiterbildungskonzept bestätigt die ONESTY Finance GmbH ihre führende

Position in der Finanzbranche. Als einziges Unternehmen erhielt ONESTY 2023 und

2024 die Höchstnote 1,0 für die beste Beratungsqualität. Auch bei den

Produktempfehlungen und beim Produktangebot überzeugt ONESTY. Als einziger

Anbieter im Test erhielt ONESTY in beiden Bereichen in diesem Jahr die Bestnote

1,0.



ONESTY stellt Kunden in den Mittelpunkt







haben und auch 2024 wieder klarer Testsieger bei der Altersvorsorgeberatung

sind. Diese erneute Auszeichnung des Instituts für Vermögensaufbau zeigt einmal

mehr, dass unser Engagement für die verständliche Vermittlung von fundiertem

Finanzwissen gepaart mit exzellenter Beratung genau der richtige Weg ist", sagt

ONESTY-Gründer Sören Patzig. Der CEO ergänzt: "Unsere Financial Trainer stellen

stets die finanziellen Ziele und Wünsche ihrer Kunden in den Mittelpunkt. Dafür

bietet ONESTY ihnen maßgeschneiderte Lösungen mit Top-Produkten und ein

passendes Gesamtkonzept."



Wie hat das Institut für Vermögensaufbau (IVA) getestet?



Um die Qualität der Beratung in der Altersvorsorge zu messen, hat das IVA vier

relevante Bereiche identifiziert: Beratungsqualität, Produktempfehlung,

Produktangebot und das Aus- und Weiterbildungsniveau der Berater. Auch in diesem

Jahr hat das Institut für Vermögensaufbau 23 Unternehmen kontaktiert, die in

Deutschland im Bereich der Altersvorsorgeberatung von Bedeutung sind. Zur

Beurteilung wurden zwei verschiedene Musterfälle entworfen, die es zu bearbeiten

galt. Bewertet wurde die Analyse der individuellen Lebens- und Finanzsituation

sowie die Auswahl und Begründung von Vorsorgeempfehlungen.



Sonderpunkte für herausragende Beratungsqualität



In der Auswertung erhielt ONESTY drei Sonderpunkte für die herausragende

Qualität der Vorschläge, die sich gegenüber denen der anderen Teilnehmer

abheben. "ONESTY hat die Empfehlung dahingehend optimiert, dass die gesamte

familiäre Situation der Testkunden berücksichtigt wurde und zudem jüngste

Gesetzesänderungen im Bereich der vermögenswirksamen Leistungen in die

Vorschläge mit einflossen. Das brachte ONESTY drei Sonderpunkte", erklärt

IVA-Vorstand Dr. Dirk Rathjen.



ONESTY überzeugt auch mit Aus- und Weiterbildungskonzept



Die gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und Weiterbildung von

Beratern in Deutschland garantieren bereits einen Qualitätsstandard. Deshalb hat

das IVA darüberhinausgehende Fortbildungsmaßnahmen abgefragt und bewertet. Auch

hier glänzt ONESTY erneut. Die Berater von ONESTY sind verpflichtet, über das

gesetzliche Mindestmaß von 15 Weiterbildungsstunden jährlich noch deutlich mehr

Zeit in die Weiterbildung zu investieren, während bei anderen Anbietern dies

eher freiwillig ist. Wer eine neue berufliche Herausforderung oder einen

Ausbildungsplatz sucht, ist bei ONESTY also bestens aufgehoben.



Mehr zu den außergewöhnlichen Karrierechancen bei ONESTY unter:

https://onesty.de/karriere/



Mit dieser Auszeichnung vom IVA setzt ONESTY erneut Maßstäbe in der

Altersvorsorgeberatung und bestätigt seine Position als einer der führenden

Anbieter am Markt. Die kompletten Ergebnisse des Qualitätstests "Beste

Altersvorsorgeberatung" 2024 sind abrufbar unter: https://onesty.de/testsieger



Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER



ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30

Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie

Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist,

dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen

vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können.

ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten.

Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten,

was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000

Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde

ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023

und 2024 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.



https://onesty.de/



Pressekontakt:



ONESTY Finance GmbH

Lieberoser Straße 7, 03046 Cottbus

Martin Ruske

Chief Executive Officer (CEO)

E-Mail: mailto:martin.ruske@onesty.de

Tel.: +49 355 289 43-112



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170223/5884478

OTS: ONESTY Finance GmbH





