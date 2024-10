Bundessozialgerichtspräsident a.D. Prof. Dr. Rainer Schlegel wird neuer PKV-Ombudsmann (FOTO)

Berlin (ots) - Der Vorstand des Verbands der Privaten Krankenversicherung hat

Prof. Dr. Rainer Schlegel mit Wirkung zum 1. November 2024 zum neuen Ombudsmann

der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung berufen. Der 66-jährige Jurist war

von 2016 bis zu seiner Pensionierung im Februar dieses Jahres Präsident des

Bundessozialgerichts. Zuvor diente er unter anderem als Abteilungsleiter im

Bundesministerium für Arbeit und Soziales.



Prof. Dr. Schlegel folgt als PKV-Ombudsmann auf Heinz Lanfermann, der im Juni

nach rund zehnjähriger Amtstätigkeit verstorben ist. Übergangsweise nimmt Dr.

Wilhelm Schluckebier die Funktion als Streitschlichter für die Private Kranken-

und Pflegeversicherung wahr.





Der Vorsitzende des PKV-Verbandes, Thomas Brahm, dankte Herrn Dr. Schluckebierfür die nahtlose Übernahme der Aufgaben im Übergangszeitraum. Erfreut zeigte ersich darüber, dass Prof. Dr. Schlegel die Berufung zum PKV-Ombudsmann angenommenhat. "Prof. Dr. Schlegel ist ein ausgewiesener und hochgeschätzter Experte imRecht der Sozialversicherung. Wir sind überzeugt, dass er die Amtsgeschäfteseiner Vorgänger in bewährter und allseits geschätzter Form fortführen wird."Der Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung ist eineSchlichtungsstelle nach Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Die Zuständigkeit derSchlichtungsstelle erstreckt sich auf Angelegenheiten der Privaten Kranken- undPflegeversicherung. Die Ausübung der Ombudsmanntätigkeit erfolgt unabhängig undohne Weisungen sowie für die Beschwerdeführer kostenlos.Im vergangenen Jahr erreichten den PKV-Ombudsmann 5.415 Schlichtungsanträge(2022: 6.429). Unter Berücksichtigung der über 40 Millionen Verträge in derKrankheitskostenvoll-, Zusatz- und Pflegeversicherung, für die der Ombudsmannzuständig ist, liegt der Anteil der Fälle, in denen ein Schlichtungsverfahrenzur Vermittlung bei Meinungsverschiedenheiten angestrebt wurde, bei rund 0,01Prozent.