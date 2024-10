Konzernbereich Pflege wird breiter aufgestellt (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Stefanie Wied und Oliver Kagerer verantworten künftig gemeinsam den

strategisch wichtigen Konzernbereich



Fachkräftemangel, fehlender Nachwuchs und zunehmende Dokumentationspflichten

sind nur drei der Themen, die die Pflege im Krankenhaus belasten. Gleichzeitig

steigen die regulatorischen Anforderungen, unter denen die Pflege im Krankenhaus

organisiert werden muss, kontinuierlich, während im Hintergrund eine umfassende

Krankenhausreform auf die Branche zukommt. Um all diesen Themen und vor allem

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer - neben den Ärzten -

wichtigsten Berufsgruppe gerecht zu werden, wird der Konzernbereich Pflege

breiter aufgestellt und in der Führungsspitze verstärkt.



In einem Team werden sich Stefanie Wied und Oliver Kagerer künftig mit diesen

Themen innerhalb des Konzerns auseinandersetzen. Stefanie Wied wechselt in die

Konzernzentrale und wird Sprecherin des Konzernbereichs. Darüber hinaus wird der

Konzernbereich Pflege die Vernetzung zwischen den Konzerntöchtern RHÖN Klinikum

und Mediclin mit Asklepios vertiefen.





