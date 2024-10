Global Uranium Corp. bereitet sich auf bodengestützte radiometrische Vermessungen auf seinen Projekten in Wyoming vor

Die Vermessung wird durch ein aus zwei Personen bestehendes Feldteam von McKay Geoscience erfolgen. Dafür wird ein Spectral Scintillometer RS-125 verwendet. Außerdem wird das Team mithilfe einer Drohnentechnologie hochauflösende Luftaufnahmen machen. Durch die Kombination aus Szintillometer-Messwerten und Drohnenbildern wird das Unternehmen einen umfassenden Datensatz erhalten, der das Verständnis für uranhaltige Gebiete in der Nähe bekannter Rollfront-Uranlagerstätten verbessern wird.

Die Feldarbeiten, die Anfang Oktober beginnen, sollen ungefähr zehn Tage dauern. Sie decken die Konzessionsgebiete des Unternehmens in Wyoming ab, darunter WAC, Jabs, Big Bend, Jeep South und Airline #2. Die Methode der radiometrischen Vermessung umfasst einen Probenabstand von 50 Metern und einen Linienabstand von 750 Fuß, wodurch die Datensammlung optimiert wird und man sich gleichzeitig an die Claimgrenzen hält. Die ersten Kontrolldaten der radiometrischen Vermessung werden sofort geliefert, sodass Anpassungen in Echtzeit erfolgen können, wodurch die Genauigkeit der Datensammlung sichergestellt wird.

Nächste Schritte

Das Feldprogramm legt den Grundstein für weitere Explorationsaktivitäten, darunter potenzielle magnetische Anschlussvermessungen und Festlegung von Bohrzielen. Die Ergebnisse der Vermessung sollen bis Ende Oktober verfügbar sein und können somit wichtige Informationen für die Planung von zukünftigen Bohrungen liefern.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo VP of Exploration des Unternehmens, zeichnet als qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects verantwortlich und hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.