Cewe-Finanzvorstand zieht sich 2025 aus gesundheitlichen Gründen zurück

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Der bisher für die Finanzen zuständige Vorstand, Olaf Holzkämper, werde sein Amt im Laufe des kommenden Jahres aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Nach fast 20 Jahren bei CEWE, davon bald 15 Jahren als Finanzvorstand, möchte Holzkämper beruflich kürzertreten, um mehr Zeit in seine körperliche Gesundheit zu investieren, teilte das Unternehmen am Freitag in Oldenburg mit. Die Suche nach einem Nachfolger sei eingeleitet worden./zb/mis

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 103EUR auf Tradegate (11. Oktober 2024, 09:05 Uhr) gehandelt.