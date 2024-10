Bahnstreik in Italien am Wochenende - Viele Ausfälle möglich Reisende in Italien müssen sich am Wochenende aufgrund eines Streiks auf Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Das Personal der italienischen Staatsbahnen FS (Ferrovie dello Stato) will an diesem Samstag und Sonntag in einen 24-stündigen Streik …