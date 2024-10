Erneuter Siemens-Energy-Rekord - Analyst gibt Pessimismus auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der diesjährige Top-Wert unter den 40 Dax -Werten steht auch am Freitag bei Anlegern hoch im Kurs: Die Aktie von Siemens Energy zog vor dem Wochenende um 3,8 Prozent an und waren damit der beste Wert im deutschen Leitindex. Dabei wurde sie erstmals in ihrer Geschichte über der Marke von 36 Euro gehandelt.

Im Vergleich zum Jahreswechsel hat sich der Kurs nun verdreifacht. Vor gut einem Jahr befand sich die frühere Siemens-Tochter noch in einer Schieflage wegen ihrer Windkraftsparte, die einherging mit einem Rekordtief von 6,40 Euro. Seither hat sich der Kurs sogar mehr als verfünffacht. Unter anderem wurde damals eine Bürgschaft des Bundes notwendig. Auch die ehemalige Konzernmutter Siemens war damals im Boot.