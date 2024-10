Gold und Silber: Kurzfristige Short-Trades!

➡️ WKN Silber: MJ1UT6

➡️ WKN Gold: MJ1UT5

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen auf die aktuelle Situation bei Gold und Silber ein. Bei beiden Edelmetallen (Gold und Silber) bietet sich laut Ingmar Königshofen eine kurzfristige Short-Chance im Oktober an. Aus diesem Grund werden zwei Short-Trades eröffnet. Mehr dazu in diesem Video.