Herausragend Nachhaltig! lavera Anti-UV Fluid LSF 30 ist Finalist beim DNP17 (FOTO)

Hannover (ots) - Die Finalisten des Produktwettbewerbes beim 17. Deutschen

Nachhaltigkeitspreis (#DNP17) stehen fest. Die Jury zeichnet im

Transformationsfeld NATUR das lavera Anti-UV Fluid LSF30 als nachhaltige,

wegweisende Pflegelösung "Natürliches Finish ohne Weißeleffekt und Titandioxid

der Laverana GmbH & Co. KG " aus. Die Produktinnovation des spezialisierten

Naturkosmetikherstellers gehört damit zu den absoluten Spitzenreitern unter

Deutschlands nachhaltigsten Innovatoren bei Europas bedeutendsten

Nachhaltigkeitspreis.



Herausragend Nachhaltig!





Mit dieser sechsten DNP-Auszeichnung als Finalist werden das konsequenteEngagement der Laverana für umweltfreundliche und innovative Produktlösungen unddie nachhaltige Vorreiterrolle von lavera Naturkosmetik erneut prämiert. Seitüber drei Jahrzehnten steht die Marke lavera Naturkosmetik für wirkungsvolleNaturkosmetik und einen nachhaltigen Lebensstil und leistet seit ihrer Gründungim Jahr 1987 konsequent Pionierarbeit für das Segment zertifizierterNaturkosmetik. Innovationen in den Markt einzuführen und den Kosmetikmarkt neuzu gestalten, sind dabei für den Naturkosmetikhersteller aus der Region Hannoverkein Selbstzweck, sondern orientieren sich immer an Kundenwünschen, neuestenwissenschaftlichen Erkenntnissen und dem eigenen hohen Anspruch anNachhaltigkeit.JA zu schützender Gesichtspflegeroutine!In der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung entschlüsselt Laverana seit37 Jahren die Wirkgeheimnisse der Natur und entwickelt wegweisendePflegelösungen.Mit der Marktpremiere, dem Anti-UV Fluid LSF30, bietet lavera 365 Tage im Jahreffektiven Hautschutz vor schädlichen UVA/UVB Strahlen und Feuchtigkeitspflege.Das Fluid sorgt für geschmeidige Haut und beugt den ersten Anzeichen vonsonnenbedingter Hautalterung, wie Fältchen und Pigmentflecken, effektiv vor. Dieselbst entwickelte Pflegeformel erfüllt die steigende Nachfrage an schützendeHautpflege als Teil der täglichen Pflegeroutine und überzeugt seit ihrerMarkteinführung weltweit: Denn der mineralische Sonnenschutz mit Zinkoxid liegtals unsichtbarer Film schützend auf der Haut auf und klebt und fettet nicht.Anti UV Fluid mit Lichtschutzfaktor 30 (lavera.de)(https://www.lavera.de/anti-uv-fluid-lsf-30-4021457660230)JA zur Natur für Übermorgen!Ziel der lavera Pflege ist es, Produkte nicht nur wirksam und hautfreundlich,sondern auch umweltverträglich zu gestalten. Die natürlichen Inhaltsstoffe sindgemäß EU-Kosmetikverordnung biologisch abbaubar sowie vegan, NATRUE und PETAzertifiziert. Das Produkt ist nachhaltig verpackt: die Flasche (exkl.