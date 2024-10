Tesla - Aktie im Rampenlicht - 11.10.2024

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

Die New Yorker Börsen steuern am Freitag auf einen wenig bewegten Ausklang einer freundlichen Woche zu. Neue Inflationsdaten gaben den Kursen nur kurzzeitig einen positiven Impuls. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG …

Bei den Einzelthemen geht es heute um JPMorgan, Wells Fargo, Tesla, Micron Technology, AMD, Symbotic. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Viel von dem, was er erwartet habe, sei auf dem ''We Robot''-Event auch präsentiert worden, schrieb Analyst Tom Narayan in seinem am …