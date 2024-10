Saudi Tourism startet „Where Winter Lights Up" mit einem umfassenden Veranstaltungsprogramm

„Winter in Saudi" läuft von jetzt an bis März 2025. Das Programm umfasst mehr als 1.000 Aktivitäten und Erlebnisse sowie 500 Sonderangebote, durch die die Welt an einem Ort zusammengebracht wird.

Wichtige jährliche Veranstaltungshighlights wie die Riyadh Season , AlUla Festival und Veranstaltungen , Diriyah Season und MDLBEAST kehren mit Spannung erwartet zurück und versprechen, größer und besser als je zuvor zu werden. Sie laden Besucher ein, die Faszination der Wintersaison in Saudi-Arabien zu erleben.

Der saudische Winter bietet in diesem Jahr noch mehr einzigarte Angebote, von einer Harry-Potter-Experience bis hin zu großen Box- und Fußballspielen, dem Formel 1 Saudi-Arabien Grand Prix und der Dakar-Rallye.

RIAD, Saudi-Arabien, 11. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die nationale Tourismusmarke Saudi-Arabiens, „Saudi, Welcome to Arabia", kündigt „Where Winter Lights Up" an – die zweite Phase der ikonischen globalen saudischen Tourismuskampagne „This Land is Calling". Einen tollen Eindruck erhalten Sie in diesem Video.

„Where Winter Lights Up" lädt Reisende aus aller Welt dazu ein, in dieser Wintersaison die Legenden und Wunder Saudi-Arabiens zu entdecken, und ist eine Einladung zu einer Entdeckungsreise. Dabei werden mehrere Reiseziele vorgestellt, darunter Riad, Dschidda, Al-Ula und das Rote Meer. Der Veranstaltungskalender läuft von Oktober 2024 bis zum Ende des ersten Quartals 2025.

Saudi-Arabien lockt mit Wundern auf Schritt und Tritt – von energiegeladenen Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen bis hin zu Kultur und Tradition. Der Veranstaltungskalender Saudi-Arabiens bringt in dieser Saison die Welt zusammen, um einen magischen Winter zu genießen, in dem die einzigartige Gastfreundschaft des Landes für jeden spürbar ist und den wahren Geist des saudischen Volkes zum Ausdruck bringt.



Entfliehen Sie der Kälte und genießen Sie Sonne, Meer und faszinierende Veranstaltungen, während Sie die Großzügigkeit, Freude und Abenteuer erleben, die für Saudi-Arabien so typisch sind. Saudi-Arabien ist ein immer beliebteres Reiseziel für diejenigen, die authentische, besondere Erfahrungen suchen. Die weite Landschaft, das vielfältige Terrain sowie die menschlichen und natürlichen Wunder Saudi-Arabiens warten darauf, erkundet zu werden.