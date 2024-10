Adesso beschließt Aktienrückkauf - Aktie legt zu

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Beratungs- und IT-Dienstleister Adesso will eigenen Aktien für bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen. Auf Basis des Schlusskurses vom 10. Oktober 2024 entspräche dies etwa 2,1 Prozent des Grundkapitals, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Rückkauf an der Börse solle nach der Zustimmung des Aufsichtsrats frühestens ab dem 14. Oktober beginnen und spätestens bis zum 11. April 2025 abgeschlossen sein. Die Adesso-Aktien zogen auf die Nachricht hin an und setzten ihre jüngste Erholung mit einem Kursgewinn von 3,7 Prozent fort./mis/he

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 76,00EUR auf Tradegate (11. Oktober 2024, 16:12 Uhr) gehandelt.