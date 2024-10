Huawei iFTTR OptiXstar F50 gewinnt die Auszeichnung als "Führender In-Home-WiFi-Service" auf dem Network X BBWF 2024

Paris (ots/PRNewswire) - Während des Network X des Broadband World Forum (BBWF)

2024 in Paris, Frankreich, gewann Huawei iFTTR OptiXstar F50, das erste

FTTR+X-Produkt der Branche, die Auszeichnung als "Führender

In-Home-WiFi-Service". Seit 2019 hat Huawei sechs aufeinanderfolgende

Auszeichnungen im Bereich Breitband gewonnen. Diese Auszeichnung zeigt auch,

dass die qualitativ hochwertige Entwicklung von FTTR+X von der Branche anerkannt

wird und dass die Branche die kontinuierlichen Innovationen von Huawei

anerkennt.



Als Pionier und Marktführer in der FTTR-Branche ist Huawei weiterhin führend in

der FTTR-Entwicklung. Seit der Einführung des ersten FTTR-Produkts der Branche

im Jahr 2020 hat Huawei nun die vierte Generation des iFTTR-Produkts OptiXstar

F50 entwickelt. Es ist das branchenweit erste rein optische FTTR+X

Smart-Home-Produkt, das bereits mehr als eine Million Mal ausgeliefert wurde.







Kernfunktionen "1+4+N" basiert und Konnektivität, Erfahrung, Anwendungen und

Services kontinuierlich verbessert. "1" steht für einen Smart-Home-Hub, der auf

der neuesten WiFi 7-Technologie, der innovativen verteilten KI-Engine und der

optischen+WiFi-Architektur C-WAN 1.5 basiert, um Nutzern ein hochwertiges

WiFi-Erlebnis der Carrier-Klasse zu bieten. "4" steht für vier Funktionen:

WiFi-Awareness, FTTR Local NAS + Cloud Disk Converged Storage, dedizierter AI

Core mit gemeinsamer Rechenleistung und Open-Source Harmony Smart

Home-Steuerung, die den Nutzern ein intelligenteres Heimerlebnis bietet. "N"

steht für mehrere konvergierte Smart-Home-Service-Funktionen, wie z. B. die

Zusammenarbeit von Computern und Speichern, die Zusammenarbeit von Sensoren,

Bildschirmen und Speichern sowie die Zusammenarbeit von Daten, um verschiedene

konvergierte FTTR+X-Anwendungen zu unterstützen, einschließlich KI+Speicher,

Computer-Host, Hauswächter, Smart-Home-Verwaltung und -Steuerung sowie

KI-Gesundheitsfürsorge, wodurch die Smart-Home-Service-Erfahrung der Nutzer

weiter verbessert und bereichert wird.



Verbesserte Konnektivität: Huawei ist führend in der Entwicklung von

WiFi-7-Technologien und steht mit 561 Standards und Patenten, die 24 % des

Gesamtvolumens ausmachen, weltweit an erster Stelle bei WiFi-7-Standards und

-Patenten. Dank des fundierten technischen Hintergrunds verfügt Huawei über

einzigartige technische Vorteile bei der Entwicklung von WiFi 7 FTTR. Mit

mittlerweile über 1 Million ausgelieferten Geräten ist OptiXstar F50 ein

Produkt, das WiFi 7 wirklich populär macht und eine WiFi-Abdeckung im ganzen

Haus mit 2000 Mbit/s ermöglicht. Dank der innovativen optischen+WiFi Seite 2 ► Seite 1 von 2



Huawei iFTTR OptiXstar F50 bildet eine neue Smart-Home-Grundlage, die auf denKernfunktionen "1+4+N" basiert und Konnektivität, Erfahrung, Anwendungen undServices kontinuierlich verbessert. "1" steht für einen Smart-Home-Hub, der aufder neuesten WiFi 7-Technologie, der innovativen verteilten KI-Engine und deroptischen+WiFi-Architektur C-WAN 1.5 basiert, um Nutzern ein hochwertigesWiFi-Erlebnis der Carrier-Klasse zu bieten. "4" steht für vier Funktionen:WiFi-Awareness, FTTR Local NAS + Cloud Disk Converged Storage, dedizierter AICore mit gemeinsamer Rechenleistung und Open-Source Harmony SmartHome-Steuerung, die den Nutzern ein intelligenteres Heimerlebnis bietet. "N"steht für mehrere konvergierte Smart-Home-Service-Funktionen, wie z. B. dieZusammenarbeit von Computern und Speichern, die Zusammenarbeit von Sensoren,Bildschirmen und Speichern sowie die Zusammenarbeit von Daten, um verschiedenekonvergierte FTTR+X-Anwendungen zu unterstützen, einschließlich KI+Speicher,Computer-Host, Hauswächter, Smart-Home-Verwaltung und -Steuerung sowieKI-Gesundheitsfürsorge, wodurch die Smart-Home-Service-Erfahrung der Nutzerweiter verbessert und bereichert wird.Verbesserte Konnektivität: Huawei ist führend in der Entwicklung vonWiFi-7-Technologien und steht mit 561 Standards und Patenten, die 24 % desGesamtvolumens ausmachen, weltweit an erster Stelle bei WiFi-7-Standards und-Patenten. Dank des fundierten technischen Hintergrunds verfügt Huawei übereinzigartige technische Vorteile bei der Entwicklung von WiFi 7 FTTR. Mitmittlerweile über 1 Million ausgelieferten Geräten ist OptiXstar F50 einProdukt, das WiFi 7 wirklich populär macht und eine WiFi-Abdeckung im ganzenHaus mit 2000 Mbit/s ermöglicht. Dank der innovativen optischen+WiFi