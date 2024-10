Supermicro stellt neue Server und GPU-beschleunigte Systeme mit AMD EPYC(TM) 9005 Series CPUs und AMD Instinct(TM) MI325X GPUs für KI-fähige Rechenzentren vor

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue Supermicro-Systeme ermöglichen

Kunden die Aufrüstung und Konsolidierung von Rechenzentren für KI-Workloads



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI,

Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt die Einführung einer neuen Serie von

Servern, GPU-beschleunigten Systemen und Storage-Servern an, die mit AMD

EPYC(TM) Prozessoren der Serie 9005 und AMD Instinct(TM) MI325X GPUs

ausgestattet sind. Die neue H14-Produktlinie ist eine der umfangreichsten

Server-Familien der Branche. Sie umfasst Supermicros Hyper-Systeme, die

Twin-Multi-Node-Server und AI-Inferencing-GPU-Systeme, die alle mit Luft- oder

Flüssigkeitskühlung erhältlich sind. Die neue "Zen5"-Prozessorkernarchitektur

implementiert AVX-512-Vektorbefehle mit vollem Datenpfad für CPU-basierte

KI-Inferenz und bietet 17 % mehr Befehle pro Zyklus (IPC) als der vorherige

EPYC-Prozessor der vierten Generation, was mehr Leistung pro Core ermöglicht.





