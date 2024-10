Das sind die Gewinner von Teslas Robotaxi-Flop!

Umso weniger, als dass das Unternehmen schon seit Jahren verspricht, seine Selbstfahrsoftware (FSD) endlich so weit entwickelt zu haben, dass das Feature auch an bereits mit dem nötigen Softwarepaket ausgestattete Fahrzeugen ausgerollt werden kann.

Weder Tesla noch seine Anleger scheinen dazuzulernen, wenn es um großspurige Versprechungen von CEO Elon Musk geht. Spätestens nachdem das Unternehmen sein Robotaxi-Event Ende Juli auf den Termin am Donnerstagabend verschieben musste, hätte den Fans des E-Fahrzeugherstellers dämmern müssen, dass es Musk kaum gelingen wird, die mit selbstfahrenden Taxis verbundenen Hoffnungen zu erfüllen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

Maßlose Enttäuschung – einmal mehr

Da es in der Nacht zum Freitag bei der Vorstellung von Konzeptfahrzeugen und einem vagen Zeitplan für den Rollout eines ersten, dezidierten Robotaxi-Modelles – "noch in 2026" – blieb, reagieren Anleger vor dem Wochenende enttäuscht und bescheren den Anteilen schwere Verluste.

Zur US-Handelseröffnung verlor die Aktie fast 10 Prozent an Wert, nachdem sie schon in der Vorbörse immer weiter zurückgekommen war. Seit der Handelsglocke hat sie sich zwar leicht erholen können, notiert aber noch immer mit einem Minus von 7,5 Prozent.

Dadurch weiten die Anteile, denen gegenüber dem Jahreswechsel erst vor Kurzem der Vorzeichenwechsel gelungen war, ihre Verluste aus. In 2024 steht derzeit ein Minus von 11 Prozent zu Buche, während sich der US-Gesamtmarktindex S&P 500 um fast 22 Prozent steigern konnte.

Das sind die Profiteure des Debakels

Trotz oder gerade wegen der Tesla-Pleite gibt es am Freitag jedoch auch Gewinner. Das sind zum einen diejenigen Leserinnen und Leser, die sich am Donnerstag dazu entschieden haben, mit dem von wallstreetONLINE empfohlenen Discount-Put-Optionsschein MJ1R1E auf fallende Kurse zu wetten. Dieser verzeichnet vor dem Wochenende Gewinne von knapp 15 Prozent – noch sind aber weitere 72 Prozent möglich. Die Hände reiben sich aber auch die Anleger folgender Unternehmen.

Die Anteile des Plattform-Betreibers Lyft verteuern sich mit Gewinnen in Höhe von 11 Prozent zweistellig. Das Unternehmen dürfte vor allem vom erneut nach hinten verschobenen Zeitplan Teslas profitieren, der menschliche Fahrerinnen und Fahrer nicht so schnell verschwinden lassen wird.

Gegenüber dem Jahreswechsel notiert die Aktie zwar ebenfalls mit einem Minus, das rund 8 Prozent beträgt. Seit dem August hat jedoch eine Erholungsbewegung eingesetzt, die vor allem von den verbesserten Profitabilitätsaussichten und einer moderaten Bewertung angetrieben wird.

Branchenprimus im Vermittlungsgeschäft Uber verteuert sich vor dem Wochenende um etwa 9 Prozent. Auch hier wird gefeiert, dass Tesla vorerst nicht in der Lage sein wird, das Geschäft mit Robotaxis zu disruptieren.

Die Aktie konnte sich seit Jahresbeginn um 38 Prozent verteuern und bricht dank der tagesaktuellen Gewinne auf neue Allzeithochs aus, die in der technischen Analyse als Kaufsignale gelten. Die Bewertung sollte Anlegern mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35 für das Geschäftsjahr 2025 aber zu denken geben.

Leichte Zugewinne verzeichnet auch Alphabet. Die Aktie legt um knapp 1 Prozent zu und profitiert davon, dass Tesla noch immer kein technologischer Durchbruch gelungen ist. Die Selbstfahrplattform von Mobilitätstochter Waymo gilt als eine der am weitesten entwickelten. In ausgewählten Städten Kaliforniens, darunter San Francisco, laufen bereits kommerzielle Feldversuche. Aufgrund von Ängsten um eine mögliche Aufspaltung des Konzerns bleiben die Anteile aktuell unter ihren Möglichkeiten, obwohl Alphabet derzeit der am günstigsten bewerte Magnificent-Seven-Wert ist.

Keine Liebe hatten Anleger, wie so häufig, für den chinesischen Internetriesen Baidu übrig. Die Aktie handelte zunächst mit Abschlägen von zwei Prozent, konnte sich seit der Eröffnung aber kontinuierlich steigern und hat inzwischen das Vorzeichen gewechselt.

Die Selbstfahrtplattform Apollo gilt noch vor der Alphabet-Tochter Waymo als Technologieführer. Das Unternehmen, das bereits in etlichen Städten Chinas Robotaxi-Flotten unterhält, rechnet noch in diesem Jahr mit einem Breakeven der Sparte und dürfte damit auch im Hinblick auf die Monetarisierung der First-Mover sein.

Fazit: Peinlich und teuer? Das muss nicht sein!

Wieder einmal haben Tesla und Elon Musk ihre Anleger und Fans enttäuscht. Die quittieren angesichts der hohen Bewertung der Aktie die Unverbindlichkeit der am Freitagmorgen vorgestellten Zeit- und Monetarisierungspläne mit heftigen Kursverlusten. Da die Anteile nachhaltig unter die 50-Tage-Linie zu rutschen drohen, sind hier fortgesetzte Abgaben zu befürchten.

Die Anleger der direkten Konkurrenten haben hingegen gut lachen, vor allem die Aktionäre von Lyft und Uber dürften sich vor dem Wochenende angesichts kräftiger Zugewinne die Hände reiben. Wer am Robotaxi-Geschäft teilhaben möchte und sich gerne prozyklisch engagiert, sollte den Ausbruch bei Uber kaufen. Fans günstiger Bewertungen bringen sich hingegen bei Alphabet und Baidu in Stellung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion