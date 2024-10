Valour, die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, erweitert ihr Angebot mit Valour Sui (SUI) ETP an der Spotlight-Börse

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Toronto (ots/PRNewswire) -- Einführung von Valour Sui (SUI) ETP: Die Tochtergesellschaft von DeFiTechnologies, Valour, hat das Valour Sui (SUI) ETP an der schwedischenSpotlight-Börse eingeführt und erweitert damit ihr Portfolio an innovativendigitalen Anlageprodukten.- Investitionsmöglichkeiten in die Layer-1-Blockchain-Technologie: Das ValourSui (SUI) ETP bietet eine Beteiligung an den nativen Token der Sui-Blockchain.Sui ist bekannt für seinen hohen Transaktionsdurchsatz und seine sofortigeEndgültigkeit und ist eine hochmoderne Layer-1-Blockchain, die fürÜbertragungen mit geringer Latenzzeit optimiert ist, ideal fürEchtzeitanwendungen wie Spiele, Finanzen und mehr.- Strategische Produkterweiterung: Das neue Valour Sui ETP unterstreicht dasEngagement von Valour, innovative Anlageprodukte für digitale Vermögenswerteanzubieten. Die Einführung an der Spotlight-Börse verbessert den Zugang derAnleger zu digitalen Vermögenswerten und ist ein weiterer wichtiger Schritt inder Expansionsstrategie von Valour.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (CBOECA: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein kryptonatives Technologieunternehmen, dasbei der Verschmelzung traditioneller Kapitalmärkte mit dezentraler Finanzierung(" DeFi ") eine Vorreiterrolle spielt, gibt stolz bekannt, dass seineTochtergesellschaft Valour Inc. (" Valour "), ein führender Emittent vonbörsengehandelten Produkten (" ETPs "), die einen vereinfachten Zugang zudigitalen Vermögenswerten bieten, das ETP Valour Sui (SUI) an derSpotlight-Börse notiert hat. Das Valour Sui (SUI) ETP bietet Anlegern einesichere und unkomplizierte Möglichkeit, sich an Sui zu beteiligen. Sui ist eineschnell wachsende Layer-1-Blockchain, die durch ihren einzigartigenKonsensmechanismus und ihr objektzentriertes Datenmodell fürOn-Chain-Anwendungen optimiert ist. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,37Milliarden Dollar gehört Sui zu den 20 größten digitalen Vermögenswertenweltweit.Das Valour Sui (SUI) SEK ETP (ISIN: CH1213604601) ist die jüngste Ergänzung derwachsenden Palette von Valour-Produkten für digitale Assets. Dieses ETP gewährtAnlegern Zugang zu Suis nativem Token und nutzt die horizontalenSkalierungsfähigkeiten der Blockchain, um durch die Parallelisierung vonTransaktionen einen hohen Durchsatz zu ermöglichen. Das Design von Sui ist aufsofortige Endgültigkeit und Effizienz ausgerichtet und eignet sich daher idealfür Anwendungen, die Echtzeit-Transaktionen erfordern, wie z. B. Spiele und