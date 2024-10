DAX und Dow Jones im Aufwind: Diese Aktien legen heute kräftig zu!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die führenden Aktienindizes überwiegend positive Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,73% und steht aktuell bei 19.363,19 Punkten. Auch der MDAX kann mit einem Plus von 0,47% auf 26.886,56 Punkte zulegen. Der SDAX hingegen zeigt eine leicht negative Tendenz und notiert mit einem minimalen Rückgang von 0,01% bei 13.984,89 Punkten. Der TecDAX bewegt sich ebenfalls im positiven Bereich und steigt um 0,56% auf 3.388,43 Punkte. Auf internationaler Ebene setzt sich der positive Trend fort. Der Dow Jones Industrial Average zeigt eine starke Performance mit einem Plus von 0,84% und erreicht 42.810,80 Punkte. Der S&P 500 folgt diesem Aufwärtstrend mit einem Anstieg von 0,55% und notiert bei 5.812,92 Punkten. Insgesamt spiegeln die heutigen Kursbewegungen eine überwiegend optimistische Stimmung an den Märkten wider, wobei insbesondere die großen Indizes in Deutschland und den USA Gewinne verzeichnen.Lediglich der SDAX zeigt eine leichte Schwäche, während die anderen Indizes von positiven Impulsen profitieren.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Porsche AG mit einem Anstieg von 2.33%. Siemens Healthineers folgt mit 1.69%, während Sartorius Vz. einen Zuwachs von 1.61% verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die allesamt im Minus liegen. BMW fällt um 0.65%, Bayer um 1.44% und Rheinmetall verzeichnet den stärksten Rückgang mit -1.68%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Aroundtown mit einem beeindruckenden Plus von 5.94%. TRATON und Redcare Pharmacy folgen mit 3.81% bzw. 2.94%.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Befesa verliert 1.90%, HENSOLDT 1.94% und HelloFresh hat den stärksten Rückgang mit -2.60%.Die SDAX-Topwerte werden von Nagarro angeführt, das um 5.50% zulegt. adesso und Sixt folgen mit 3.71% und 3.61%.Die Flopwerte im SDAX zeigen deutliche Verluste, angeführt von JOST Werke mit -5.37%. CECONOMY und AUTO1 Group verzeichnen Rückgänge von 4.39% und 2.69%.Im TecDAX sind die Topwerte ebenfalls stark, mit Nagarro, das sich um 5.50% verbessert. Eckert & Ziegler und Kontron folgen mit 2.75% und 2.73%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen negative Entwicklungen, wobei HENSOLDT und ATOSS Software beide um 1.94% fallen. CompuGroup Medical verzeichnet einen Rückgang von 2.10%.Im Dow Jones führen JPMorgan Chase mit 5.12% und Boeing mit 2.61% die Liste der Topwerte an. Goldman Sachs Group folgt mit einem Anstieg von 2.33%.Die Flopwerte im Dow Jones sind Nike (B) mit -0.53%, Merck & Co mit -0.64% und IBM mit -0.65%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Uber Technologies angeführt, das um 9.36% steigt. Wells Fargo und WW Grainger folgen mit 5.70% und 5.57%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von ConocoPhillips mit -0.95%. Align Technology und Broadcom verzeichnen Rückgänge von 2.53% und 3.54%.