Seit 50 Jahren an der Seite der Seeleute

Bochum/Hamburg (ots) - Die Seemannskasse begeht ihr 50-jähriges Jubiläum in

Hamburg mit einer Feierstunde auf der "Rickmer Rickmers".



Seit 50 Jahren bietet die Seemannskasse den Beschäftigten in der Seefahrt sowie

in der Küstenfischerei und Küstenschifferei eine zusätzliche soziale

Absicherung, um den besonderen Arbeitsbedingungen in dieser Branche Rechnung zu

tragen.



Zur Jubiläumsfeier kam die Seemannskasse mit Vertretern der Selbstverwaltung,

des Vorstands und der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung

Knappschaft-Bahn-See auf dem Museumsschiff "Rickmer Rickmers" in Hamburg

zusammen.







bereits vorhandenen sozialen Absicherung der Seeleute auf Schiffen unter

deutscher Flagge. Denn aufgrund der belastenden Arbeitsbedingungen sowie der

harten körperlichen Arbeit an Bord konnten diese oftmals nicht bis zum

offiziellen Eintritt ins Rentenalter arbeiten. Die Seemannskasse ermöglichte

einen vorzeitigen Renteneintritt durch die Zahlung eines Überbrückungsgeldes in

Höhe der zu erwartenden Altersrente. Im Laufe der Jahrzehnte kamen weitere

Leistungen wie zum Beispiel eine Hinterbliebenenrente hinzu. Die Seemannskasse

reihte sich damit in eine jahrhundertealte Tradition der sozialen Absicherung in

der Seefahrt ein, die bereits mit dem sogenannten Hamburger Statut im Jahr 1603

entstand.



Im Rahmen der Organisationsreform der gesetzlichen Unfallversicherung wurde die

Seemannskasse im Jahr 2009 schließlich Teil der Deutschen Rentenversicherung

Knappschaft-Bahn-See (KBS).



"Nur wenige Sozialversicherungen können auf eine so lange Geschichte wie die

See-Sozialversicherung zurückblicken", betonte Andreas Gülker, Mitglied der

Geschäftsführung der KBS in seiner Festrede. "Heute sind wir stolz darauf, dass

die Seemannskasse nach wie vor eine zentrale Rolle bei der Absicherung der

aktuell 5.800 versicherten Seeleute unter deutscher Flagge spielt."



Der aktuelle Vorsitzende des Beirats der Seemannskasse, Peter Geitmann, griff

diesen Aspekt auf, indem er die gute Zusammenarbeit betonte: "Dafür vielen Dank

an die Verantwortlichen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der KBS sowie

den Mitgliedern des Beirates, die mit viel Augenmaß die Geschicke der

Seemannskasse lenken und zwar so, das Klippen sicher umschifft werden und immer

die Hand breit Wasser unter dem Kiel vorhanden ist."



Bildanfragen zur Feierstunde des 50-jährigen Jubiläums der Seemannskasse richten

Sie bitte an die Pressestelle.



Zur Knappschaft-Bahn-See:



Mit ihrem einzigartigen Verbund aus gesetzlicher Rentenversicherung,

Renten-Zusatzversicherung, Arbeitgeberversicherung, Seemannskasse und der

Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT mit einem eigenen medizinischen

Kompetenznetz nimmt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS)

in der Sozialversicherung einen besonderen Platz ein. Darüber hinaus werden alle

geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse durch die Minijob-Zentrale unter dem

Dach der KBS betreut. Zum Verbund gehören weiterhin unter anderem die

Bundesfachstelle Barrierefreiheit, die Überwachungsstelle für die

Barrierefreiheit von Informationstechnik und die Fachstelle für Fördermittel des

Bundes. Weitere Informationen unter http://www.kbs.de



Pressekontakt:



Dr. Christiane Krüger

Pressesprecherin

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Tel. 0234-30485200

Mobil 0160 290 4853

mailto:christiane.krueger@kbs.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/76022/5884947

OTS: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See





Die Gründung der Seemannskasse am 1. Januar 1974 schloss eine Lücke in derbereits vorhandenen sozialen Absicherung der Seeleute auf Schiffen unterdeutscher Flagge. Denn aufgrund der belastenden Arbeitsbedingungen sowie derharten körperlichen Arbeit an Bord konnten diese oftmals nicht bis zumoffiziellen Eintritt ins Rentenalter arbeiten. Die Seemannskasse ermöglichteeinen vorzeitigen Renteneintritt durch die Zahlung eines Überbrückungsgeldes inHöhe der zu erwartenden Altersrente. Im Laufe der Jahrzehnte kamen weitereLeistungen wie zum Beispiel eine Hinterbliebenenrente hinzu. Die Seemannskassereihte sich damit in eine jahrhundertealte Tradition der sozialen Absicherung inder Seefahrt ein, die bereits mit dem sogenannten Hamburger Statut im Jahr 1603entstand.Im Rahmen der Organisationsreform der gesetzlichen Unfallversicherung wurde dieSeemannskasse im Jahr 2009 schließlich Teil der Deutschen RentenversicherungKnappschaft-Bahn-See (KBS)."Nur wenige Sozialversicherungen können auf eine so lange Geschichte wie dieSee-Sozialversicherung zurückblicken", betonte Andreas Gülker, Mitglied derGeschäftsführung der KBS in seiner Festrede. "Heute sind wir stolz darauf, dassdie Seemannskasse nach wie vor eine zentrale Rolle bei der Absicherung deraktuell 5.800 versicherten Seeleute unter deutscher Flagge spielt."Der aktuelle Vorsitzende des Beirats der Seemannskasse, Peter Geitmann, griffdiesen Aspekt auf, indem er die gute Zusammenarbeit betonte: "Dafür vielen Dankan die Verantwortlichen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der KBS sowieden Mitgliedern des Beirates, die mit viel Augenmaß die Geschicke derSeemannskasse lenken und zwar so, das Klippen sicher umschifft werden und immerdie Hand breit Wasser unter dem Kiel vorhanden ist."Bildanfragen zur Feierstunde des 50-jährigen Jubiläums der Seemannskasse richtenSie bitte an die Pressestelle.Zur Knappschaft-Bahn-See:Mit ihrem einzigartigen Verbund aus gesetzlicher Rentenversicherung,Renten-Zusatzversicherung, Arbeitgeberversicherung, Seemannskasse und derKranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT mit einem eigenen medizinischenKompetenznetz nimmt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS)in der Sozialversicherung einen besonderen Platz ein. Darüber hinaus werden allegeringfügigen Beschäftigungsverhältnisse durch die Minijob-Zentrale unter demDach der KBS betreut. Zum Verbund gehören weiterhin unter anderem dieBundesfachstelle Barrierefreiheit, die Überwachungsstelle für dieBarrierefreiheit von Informationstechnik und die Fachstelle für Fördermittel desBundes. Weitere Informationen unter http://www.kbs.dePressekontakt:Dr. Christiane KrügerPressesprecherinDeutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-SeeTel. 0234-30485200Mobil 0160 290 4853mailto:christiane.krueger@kbs.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/76022/5884947OTS: Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See