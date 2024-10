Kurswahnsinn: MicroStrategy gelingt das Mega-Break!

Diese Strategie ist zwar riskant, da die Kredite und Wandelanleihen mit Bitcoin besichert sind, von denen das Unternehmen inzwischen über 250.000 Token mit einem tagesaktuellen Marktwert von 15,8 Milliarden US-Dollar hält. Solange Bitcoin aber nicht crasht, was MicroStrategy zu Zwangsverkäufen zwingen könnte, bietet die Aktie des Unternehmens einen Hebel auf die Bitcoin-Entwicklung.

Technischer Ausbruch: Aktie erstmals über 200 US-Dollar!

Da sich die Kryptowährung am Freitag aufgrund nachlassender Anleiherenditen verteuern und Abstand zur möglicherweise vorentscheidenden Unterstützung bei 60.000 US-Dollar gewinnen kann, legen auch die Anteile von MicroStrategy zu. Dabei ist der Kursanstieg von 12 Prozent nicht nur aufgrund seiner schieren Größe beachtlich.

Die Gewinne sorgen auch für einen Break des Widerstandsbereich um 175 US-Dollar, an dem in den vergangenen Monaten immer wieder Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten, sodass sich MicroStrategy vor dem Wochenende erstmals über 200 US-Dollar und damit auf neue Allzeithochs steigern kann, die in der technischen Analyse als Kaufsignale gelten.

Leerverkäufer verbrennen sich einmal mehr die Finger

Eine Rolle für den gegenüber der Bitcoin-Kursveränderung überdurchschnittlichen Kursanstieg dürften auch Leerverkäufer spielen, die in der Aktie mit einem Short-Interest, also einem Anteil leerverkaufter Aktien, von rund 14 Prozent vertreten sind.

Die setzen angesichts der Diskrepanz zwischen der in Bitcoin gehaltenen Assets und dem Börsenwert von 37 Milliarden US-Dollar darauf, dass sich am Markt Vernunft durchsetzt. Das ist bislang aber nicht Fall gewesen, sodass die anhaltenden Leerverkäufe die Aktie immer wieder auf neue Hochs treiben.

Zusätzlich zu unter Druck geratenden Short-Sellern befeuern hohe Optionswetten den Kurs. Laut einer Studie der US-Großbank Goldman Sachs sind Optionen auf MicroStrategy eine derzeit liquidesten Wetten am gesamten Markt. Da ein Großteil der Wetten auf der Call-Seite liegt und sich die Verkäufer der Optionen mit dem Kauf von Aktien absichern, steigt deren Kurs immer weiter.

Fazit: Die Risiken sind die Ertragschancen kaum wert

Der Bitcoin legt am Freitag um knapp vier Prozent zu und profitiert dabei von sinkenden US-Anleiherenditen. Die Aktie von MicroStrategy, die gegenüber Bitcoin eine Hebelwirkung besitzt, steigt mit einem Plus von 12 Prozent dreimal so stark – und pulverisiert so nicht nur die Positionen von Leerverkäufern, sondern auch das bisherige Allzeithoch.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens steht für den Fall fallender oder gar crashender Bitcoin-Kurseauf tönernen Füßen; Zwangsverkäufe könnten zu einem Kaskaden-Effekt führen, bei dem MicroStrategy aufgrund sinkender Bitcoin-Preise Token verkaufen muss, die zu einem weiteren Preisverfall und weiteren Zwangsverkäufen führen.

Wer angesichts dieser Risiken mitzocken und auf eine Fortsetzung des charttechnischen Ausbruchs setzen will, der ungefähr bis 225 US-Dollar Platz haben dürfte, sollte das angesichts der enormen Risiken nur mit begrenztem Kapitaleinsatz tun.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion