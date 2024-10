Freundliche US-Börsen liefern Rückenwind

WIEN (dpa-AFX) - Der österreichische Aktienmarkt hat sich am Freitag mit Gewinnen ins Wochenende verabschiedet. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 3.614,78 Punkte. Auch anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Vor allem im Späthandel konnten die Märkte dank einer freundlichen Stimmung in New York zulegen. Dort erreichten sowohl der Dow Jones als auch der S&P-500 Rekordstände.

Gestützt wurden die US-Börsen auch von gut aufgenommenen Quartalszahlen einiger wichtiger Banken. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten waren zwar schwach ausgefallen, wirkten sich aber nicht merklich im Handel aus.