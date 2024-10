Gold kaufen, Nasdaq verkaufen? (Teil1)

Ist es Zeit, den Nasdaq zu verkaufen und Gold zu kaufen? Lange waren die großen Tech-Aktien aus dem Nasdaq die Überflieger - aber diese Zeiten scheinen erst einmal vorbei zu sein. So ist es kein Zufall, dass heute sowohl Dow Jones als auchS&P 500 neue Allzeithochs erreichen, nicht aber der Nasdaq 100 (der vor allem von Tesla ausgebremst wird). Blickt man auf das Verhältnis zwischen Gold und dem US-Leitindex S&P 500, so deutet sich nach langen Jahren ein Ausbruch aus einem langjährigen Abwärtstrend ein. Für das gelbe Metall spricht derzeit beonders, dass die Fed die wieder aufkommenden Inflations-Risiken ignoriert und die Zinsen weiter senken will. Anders als die Aktienmärkte ist Gold aber eben auch eine Versicheerung gegen geopolitische Risiken wie den Israel-Iran-Konflikt..

