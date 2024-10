Dow Jones Index im Höhenrausch

Zeitgleich meldeten am Freitag noch die größten Finanzinstitute der USA Quartalszahlen und schlugen insgesamt die Markterwartungen. Kann der Schwung auch in der kommenden Woche noch mitgenommen werden, könnte der Dow entsprechend an sein zweites kurzfristiges Ziel um das 161,8 Fibo bei 43.581 Punkten weiter zulegen. Dort wird im Anschluss einer ruhigeren Gangart mit potenziellen Abschlägen auf 42.125 Punkte gerechnet, bevor der Dow schließlich zur Jahresendrallye ansetzt und in Richtung 44.734 Punkte hochschießt. Auf der Unterseite müsste erst die Nackenlinie verlaufend bei 41.500 Punkten nachhaltig zu Bruch gehen, damit mittelfristig Abwärtsrisiken zurück auf 39.867 Punkte aufkommen. Aber selbst dann bliebe noch der längerfristige Aufwärtstrend vollkommen intakt.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Die Kursdynamik der letzten Stunden untermauert eine direkte Fortsetzung der Rallye beim Dow an das 161,8 % Fibo bei 43.581 Punkten und damit eine Investmentmöglichkeit. Durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ13B3 ließe sich bei Erreichen des zweiten Kursziels eine Rendite von 50 Prozent herausholen, der Schein sollte rechnerisch dann im Bereich von 1,90 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung wird sich dagegen noch am Bereich von 42.425 Punkten orientieren müssen, dies entspräche im Schein einem möglichen Ausstiegskurs von 0,84 Euro. Als Anlagehorizont sollten bei gleichbleibender Dynamik nur einige Stunden bis wenige Tage einkalkuliert werden, schnelle Reaktionsfähigkeit also vorausgesetzt!