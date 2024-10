Ein Blick hinter die Kulissen der Innovationen im Bereich Milchwirtschaft in den Niederlanden

WAGENINGEN, Niederlande, 12. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Niederlande sind nicht nur als das Land der Windmühlen bekannt, sondern auch als Vorreiter für technologische Innovationen, insbesondere in der Landwirtschaft und der Lebensmittelwissenschaft. Im Jahr 2014 gründete Yili in Zusammenarbeit mit der Universität Wageningen das erste ausländische Forschungs- und Entwicklungszentrum für die chinesische Milchwirtschaft. Das im niederländischen Food Valley gelegene europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum von Yili wurde 2018 in das Yili Innovation Center Europe umgewandelt. Im April 2024 feierte dieses Zentrum sein zehnjähriges Bestehen und wurde einem weiteren umfassenden Upgrade unterzogen, was einen neuen Meilenstein für die „Global Smart Chain" von Yili darstellt.

In den letzten zehn Jahren hat Yili ein erstklassiges Team von Wissenschaftlern zusammengestellt, das sich der Innovation von Milchprodukten und der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkte verschrieben hat. Dies hat die Innovationsfähigkeit und den Wettbewerbsvorteil von Yili in der globalen Lebensmittel- und Milchindustrie erheblich verbessert. Yili hat auch eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen China und Europa im Milchsektor geschaffen.