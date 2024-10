Erneut Wirbel um Flughafen Kassel-Calden

KASSEL/WIESBADEN (dpa-AFX) - Zuschussbetrieb oder Jobmotor: Der defizitäre und umstrittene Regionalflughafen Kassel-Calden sorgt nach Aussagen des grünen Oberbürgermeisters Sven Schoeller erneut für Wirbel und Diskussionen.

Schoeller, Kasseler Stadtoberhaupt und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH, hatte nach Protesten der "Letzten Generation" in einem Gespräch mit der Klimagruppe Ende vergangener Woche den Sinn weiterer Subventionen für den Airport in Frage gestellt. Man glaube an die Zukunft des benachbarten Gewerbeparks, aber anders als das Land glaube man nicht an die Wirtschaftlichkeit des Flughafens. Dafür erntet der Grünen-Politiker Kritik.