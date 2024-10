Tesla-Protest geht weiter - Polizei im Einsatz

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Begleitet von der Polizei setzen Umweltaktivisten ihren Protest gegen den US-Autobauer Tesla in Grünheide bei Berlin fort. Das Bündnis "Tesla den Hahn abdrehen" will ab Mittag gegen eine Erweiterung des Werks von Elon Musk protestieren. Angekündigt ist die Aktion auf der Festwiese in Grünheide als buntes und familienfreundliches Fest.

Erneut sind Polizeikräfte im Einsatz. Kürzlich besetzten Aktivisten nahe dem Tesla-Werk einen Bagger und blockierten Erdarbeiten im Wald. Im September wurden dort Bäume gefällt. Die Deutsche Bahn baut in der Nähe den Bahnhof Fangschleuse um. Zudem will Tesla sein Gelände in der 9.200-Einwohner-Gemeinde erweitern, um einen Güterbahnhof und Lagerflächen zu bauen.