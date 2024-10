Kupferpreis könnte durchstarten. Kupferproduzent vor Kursrallye

Gold haussiert. Die Preisrallye hat nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Donnerstag (10. Oktober) wieder Fahrt aufgenommen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Nach US-Inflationsdaten - Nimmt der Goldpreis seine Rallye wieder auf? Was macht Barrick Gold?“ . Während Gold aus einer vergleichsweise stabilen Konstellation heraus seine Preisrallye wieder aufnehmen konnte, sah das bei Silber zwischenzeitlich sehr prekär aus. Die US-Inflationsdaten brachten aber auch Silber wieder in die Spur. Lesen Sie hierzu „Böses Erwachen - Silber schrammt am Debakel vorbei. Wie geht’s nun weiter?“ .

Kupferpreis könnte wieder durchstarten

Kupfer testete Anfang September noch einmal die wichtige Marke von 4 US-Dollar / lb. Nach dem erfolgreichen Test drehte der Kupferpreis wieder nach oben ab und initiierte eine fulminante Zwischenrallye. Nach dem Sprung über die 4,5 US-Dollar sah es für Kupfer sogar kurzzeitig nach einem Durchmarsch in Richtung 5 US-Dollar aus, doch im Bereich von 4,6+ US-Dollar bekam die Preisrallye Risse. Gewinnmitnahmen setzten ein. Kupfer drehte nach unten ab.

Kupfer tauchte in Richtung 4,3 US-Dollar ab, ehe die US-Inflationsdaten für neuen Schwung sorgten. Der Kupferpreis wird gleichzeitig von der Hoffnung getragen, dass die chinesischen Stimulierungsmaßnahmen die chinesische Kupfernachfrage beleben könnten. Die schleppende Nachfrage aus China war in den letzten Wochen ein wesentlicher Belastungsfaktor für das Industriemetall.

Fazit

Das Momentum kehrt zurück. Kupfer drehte zuletzt wieder nach oben ab. Um die Konsolidierung erfolgreich abzuschließen, muss der Kupferpreis in einem ersten Schritt über die 4,5 US-Dollar zurückkehren. Danach gilt es, die Hürde bei 4,6 US-Dollar zu überspringen, um die Tür in Richtung 5,0 US-Dollar aufzustoßen. In den kommenden Tagen stehen noch einige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Diese könnten den Kupferpreis weiter stimulieren. Die zentrale Unterstützung ist gegenwärtig in den Bereich von 4,0 US-Dollar zu verorten.

Kupferproduzent vor Kursrallye

Die Aktie des kanadischen Kupferproduzenten Hudbay Minerals gehört aktuell zu den interessantesten Werten aus dem Sektor. Der obere Chart verdeutlicht, warum das so ist.

Der jüngste Rücksetzer des Kupferpreises ließ die Aktie weitgehend unbeeindruckt. Hudbay Minerals konsolidierte zwar die vorherige Kursrallye, doch das Ganze spielte sich in einer vergleichsweise engen Handelsspanne ab. Zuletzt oszillierte Hudbay Minerals in einer Range von 8,8 US-Dollar bis 9,6 US-Dollar. Die zeitnahe Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung sollte nicht überraschen. Hudbay Minerals legte zuletzt wieder zu und setzt so langsam die 9,6 US-Dollar unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 9,6 US-Dollar würde unweigerlich die Widerstände bei 9,8 US-Dollar und 10,5 US-Dollar auf die Agenda setzen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 8,8 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte