DAX – was ist 2025 drin?

Thyssenkrupp Steel Europa will langfristig klimaneutral Stahl produzieren. Dafür werden Milliarden in eine neue Anlage gesteckt, der Staat und das Bundesland Nordrhein-Westfalen stehen mit Fördermitteln bereit. Doch nun funkt der Mutterkonzern dazwischen.

Neu auf Instagram – wir versorgen Sie täglich mit den spannendsten Nachrichten, Insights und Statistiken auf unserem Account…

Wie Thyssenkrupp bekanntgab, soll der sich in Überarbeitung befindende Businessplan auch Erkenntnisse zur weiteren „grünen Transformation“ des Stahlbereichs liefern: „Dabei prüfen wir fortlaufend technologie- und ergebnisoffen, was die besten und wirtschaftlich tragfähigsten Lösungen unter den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen sind, um den Stahlbereich von Thyssenkrupp langfristig klimaneutral aufzustellen“, hieß es dazu. Bislang gehe man davon aus, dass die Direktreduktionsanlage wie geplant realisiert werden könne.

Das Projekt ist bislang mit drei Milliarden Euro veranschlagt. Davon steuern der Bund und Nordrhein-Westfalen insgesamt zwei Milliarden Euro bei. Die Fördermittel fließen dabei Zug um Zug, je nach Baufortschritt. Thyssenkrupp will gleichzeitig seine Stahlsparte in die Selbständigkeit führen. Dies soll durch ein Joint Ventures mit der Energieholdung des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky geschehen. Die Holding hält bereits 20 Prozent an Thyssenkrupp Steel Europe.

Doch jetzt kommt Deutschland an die Reihe! Mit unserem NEUEN Portfolio, das JETZT startet. Deutschland 2025! Es kommt nur in unser Portfolio, wenn alle Auswahl-Kriterien erfüllt sind. Als Produkte kommt IMMER ein Call-Optionsschein mit Laufzeit Dezember 2025 zum Einsatz. Gekauft wird in zwei Tranchen – eine sofort, die zweite Tranche mit Limit! Jetzt genau deshalb, weil wir für 2025 und schon beginnend eben 2024 im Herbst an deutsche Titel glauben. Sie finden bei uns NICHT SAP oder Allianz. Diese Aktien sind zwar markenstark, aber „schon gut gelaufen“. Wir haben die Aktien gefunden, die den Weg einschlagen sollen, den Adobe, Alphabet, Netflix, Spotify, Microsoft oder McDonalds 2023 und 2024 einschlugen.

Mit einer Startinvestition von 10.000 € im Januar 2023 hat das Depot in kurzer Zeit beeindruckende Erfolge erzielt. Heute beträgt der Marktwert 15.952,47 €, was einer Performance von 59,5 % entspricht – unten sehen Sie den Nachweis für strategisches und profitables Handeln!

Highlights des Depots:

Coca Cola (WKN: JB2FJ6) : 254,35 % Wertsteigerung mit einem aktuellen Kurs von 1,63 € .

: Wertsteigerung mit einem aktuellen Kurs von . Starbucks (WKN: JK87QG) : Zuwachs von 178,48 % .

: Zuwachs von . Monster (WKN: PC1LMA): Solide Gewinne mit 112,45 %.

Nicht nur bekannte Marken wie Adobe, Amazon, und Nestlé glänzen, sondern auch kleinere, strategische Verkäufe und Umschichtungen haben das Depot erfolgreich aufgestellt. Profitieren auch Sie von diesem bewährten Ansatz!

Steigen Sie jetzt in die Welt der Optionsscheine ein und profitieren Sie von Top-Unternehmen – mit Feingold Research an Ihrer Seite!