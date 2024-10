Nvidia, Apple, Alphabet – Blick in die USA

FR: Herr Walter, auf dem Roboday wollte Tesla-Chef Elon Musk den Weg in die Zukunft ebnen. Ist das gelungen?

Vanyo Walter: Die Erwartungen waren hoch, denn Elon Musk lässt keine Gelegenheit aus, seine Innovationen anzupreisen. Allerdings bleibt Tesla beim autonomen Fahren noch hinter den Erwartungen zurück. Der Markt war etwas enttäuscht, da echte Fortschritte in diesem Bereich noch auf sich warten lassen und die Pläne laut Analysten viel zu unkonkret waren. Musks Zeitpläne sind oft optimistischer als die tatsächlichen Entwicklungen.

FR: Nvidia hat in den vergangenen Wochen eine starke Performance hingelegt und notiert in Reichweite zum Rekordhoch. Was macht Nvidia so erfolgreich?

Vanyo Walter: Nvidia profitiert weiterhin enorm vom KI-Boom und der steigenden Nachfrage nach KI-Lösungen. Ihre neue Blackwell-Plattform ist ein wichtiger Treiber, wie CEO Huang in der vergangenen Woche erneut betonte. Die Fähigkeit von Nvidia, eine Full-Stack-Lösung anzubieten, die sowohl Hardware als auch Software umfasst, gibt ihnen einen Wettbewerbsvorteil. Die Wachstumsaussichten sind weiterhin hervorragend.

FR: Apple trat zuletzt auf der Stelle. Wie sieht es rund um das iPhone aus?

Vanyo Walter: Bei Apple gibt es kurzfristig Bedenken, insbesondere was die Erwartungen an die neuen iPhones betrifft. Analysten wie Edison Lee von Jefferies sehen die Nachfrage nach den neuen Geräten skeptisch. Die KI-Funktionen, die mit den neuen iPhones kommen, sind noch recht begrenzt, was möglicherweise nicht ausreicht, um die hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen.

FR: Alphabet steht derzeit unter Druck wegen möglicher kartellrechtlicher Maßnahmen der US-Regierung. Wie bewerten Sie die Risiken für das Unternehmen?

Vanyo Walter: Grundsätzlich gibt es in den USA seit jeher Forderungen gegen die Entwicklung von Kartellen vorzugehen. Alphabets Problem ist die Marktmacht der Suchmaschine Google. Eine Zerschlagung des Konzerns ist zwar das radikalste Szenario, aber auch weniger drastische Maßnahmen könnten Alphabet beeinträchtigen. Allerdings sind die Pläne der Regierung derzeit noch vage, und Analysten wie Douglas Anmuth von J.PMorgan bleiben vorerst gelassen.

FR: Abschließend, wie beurteilen Sie die aktuelle Stimmung am US-Tech-Markt insgesamt?

Vanyo Walter: Der US-Tech-Markt ist weiterhin sehr stark, getrieben von Innovationen in Bereichen wie KI. Deutsche Anleger profitieren immer stärker von der hervorragenden Performance der Aktien, auch bei Robomarkets ist Nvidia rege gehandelt. Gleichzeitig zeigen sich die US-Verbraucher weiterhin in Kauflaune, was sich bei Aktien wie Netflix zeigt. In der kommenden Woche werden die ersten Tech-Unternehmen ihre Bücher öffnen, auch Netflix…