Türkei geht auf China los - diese drei türkischen Stahl-Aktien jubeln.

Laut einer Untersuchung, die nach Beschwerden türkischer Hersteller durchgeführt wurde, könnte das Dumping von warmgewalztem Stahl die heimische Produktion schädigen. Diese Ergebnisse wurden im Amtsblatt, dem offiziellen Publikationsorgan für neue Gesetze und Ankündigungen, veröffentlicht.

Die Zölle auf Importe aus China liegen bei 15 bis 43 Prozent, während Importe aus Russland, Indien und Japan mit Zöllen zwischen 6 und 9 Prozent belegt werden.

Die Entscheidung fällt in eine Phase zunehmender Handelsspannungen zwischen China und der Europäischen Union, insbesondere aufgrund von Zöllen auf Elektrofahrzeuge und andere Produkte. Zudem folgte sie auf eine chinesische Beschwerde bei der Welthandelsorganisation über türkische Zölle auf Elektrofahrzeuge aus China.

Tipp aus der Redaktion Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen

Während die Spannung zwischen der Türkei und China zunehmen dürften, freute sich der Aktienmarkt über die Entscheidung. Die Kurse der schwächelnden türkischen Stahlkonzerne kamen wieder etwas in Fahrt.

Kardemir - ISIN: TRAKRDMR91G7

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) ist der älteste Stahlproduzent der Türkei und wurde 1937 gegründet. Das Unternehmen befindet sich in Karabük und war das erste integrierte Stahlwerk des Landes. Kardemir stellt eine breite Palette von Stahlprodukten her, darunter Schienen, Profilstahl, Draht und Spezialstähle, die in Bereichen wie Bau, Infrastruktur und Transport verwendet werden.

Kardemir spielt eine zentrale Rolle in der türkischen Industriegeschichte und ist bekannt für die Herstellung von Eisenbahnmaterialien, einschließlich Weichen und Schienen, die für den Ausbau des Schienennetzes in der Türkei wichtig sind. Das Unternehmen ist an der Börse Istanbul unter dem Symbol "KRDMD" notiert und hat sich einen bedeutenden Platz in der nationalen Stahlindustrie erarbeitet.

Quelle: Tradingview.com

Erdemir - ISIN: TRAEREGL91G3

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ist der führende Stahlhersteller in der Türkei, gegründet im Jahr 1960. Das Unternehmen stellt hauptsächlich Flachstahlprodukte her, darunter warm- und kaltgewalzter Stahl, Zinkbeschichtungen und andere Stahlprodukte, die in der Automobil-, Bau-, Schiffs- und Haushaltsgeräteindustrie eingesetzt werden. Erdemir betreibt eines der größten integrierten Stahlwerke in der Region und ist Teil der OYAK-Gruppe, eines der größten Industriekonglomerate der Türkei.

Das Unternehmen ist an der Börse Istanbul unter dem Kürzel "EREGL" gelistet und hat durch seine Produktionskapazitäten und Exportmärkte eine bedeutende Position im internationalen Stahlsektor.

Quelle: Tradingview.com

Isdemir - ISIN: TREISDC00020

Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (Isdemir) ist einer der größten Stahlproduzenten der Türkei und wurde 1970 gegründet. Das Unternehmen befindet sich in Iskenderun, einer Stadt an der Mittelmeerküste, und ist Teil der Erdemir-Gruppe, die wiederum zur OYAK-Gruppe gehört. Isdemir ist auf die Produktion von Lang- und Flachstahlprodukten spezialisiert und beliefert Branchen wie Bau, Automobil, Maschinenbau und Schiffbau.

Das Unternehmen betreibt eines der größten integrierten Stahlwerke des Landes und spielt eine zentrale Rolle in der türkischen Stahlindustrie. Isdemir ist bekannt für die Herstellung von Produkten wie Baustahl, Draht und Blechen und exportiert weltweit. Es ist an der Börse Istanbul unter dem Symbol "ISDMR" notiert.

Quelle: Tradingview.com

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

Tipp: Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.