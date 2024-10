UPS, Unilever, Hermes, Barclays, Beiersdorf und Renault mit frischen Q3-Zahlen!

Unternehmenstermine

06:00 Uhr, Schweiz: Bucher, Q3-Umsatz

06:30 Uhr, Schweiz: Galencia, Q3-Umsatz

07:00 Uhr, Schweiz: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 Uhr, Deutschland: Amadeus Fire, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Takkt, Q3-zahlen

07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Norwegen: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Q3-Umsatz

07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q3-Umsatz

07:30 Uhr, Finnland: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Q3-Umsatz

07:30 Uhr, Frankreich: Orange, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Niederlande: Beiersdorf, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Deutschland: MTU Aero Engines, 9Monatszahlen, (Telefon-Pk 9.30 h)

08:00 Uhr, Deutschland: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Relx, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Anglo American, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: LSE, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Q3-Umsatz

09:00 Uhr, Schweiz: SwissBanking: Roundtable "Too big to fail"

11:00 Uhr, Deutschland: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pressegespräch

12:00 Uhr, USA: UPS, Q3-Zahlen

12:30 Uhr, USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

14:00 Uhr, USA: Dow, Q3-Zahlen

16:30 Uhr, Deutschland: Mutares, Kapitalmarkttag

17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 Uhr, Frankreich: Accor, Q3-Umsatz

18:30 Uhr, Frankreich: Valeo, Q3-Umsatz