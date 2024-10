Seit 43 Jahren eine verlässliche Dividende und aktuell eine Turnaround-Story

Mit der Integration von erfolgreichen Film- und TV-Marken, einem immer stärker werdenden digitalen Geschäft und einem wachsenden Segment für Tabletop-Spiele wie "Magic: The Gathering", hat Hasbro seine Reichweite weit über die traditionellen Spielzeuge hinaus erweitert. In dieser Kolumne werfen wir einen genaueren Blick auf die Frage, ob Hasbro eine attraktive Dividendenaktie ist, und ob der jüngste Turnaround des Unternehmens zu neuen Höhenflügen führen könnte.

Hasbros Geschäftsmodell: Mehr als nur Spielzeug

Hasbro wurde 1923 von den Brüdern Henry, Hillel und Herman Hassenfeld gegründet und zunächst hieß das Unternehmen auch Hassenfeld Brothers, bis der Name dann 1968 in Hasbro abgekürzt wurde. Ursprünglich als Spielzeughersteller bekannt, hat das Unternehmen sein Geschäftsfeld kontinuierlich erweitert.

Heute umfasst Hasbro ein breites Portfolio, das nicht nur physische Spielzeuge, sondern auch digitale Spiele, TV-Shows und Filme sowie Merchandising für große Franchises beinhaltet. Ein wichtiger strategischer - wenn auch verlustbringender - Schritt von Hasbros war, Entertainment One (eOne) zu kaufen und dadurch seine Präsenz in der Unterhaltungsbranche zu stärken und das Unternehmen noch enger mit globalen Franchises wie Peppa Pig, PJ Masks und Transformers zu verbinden.

Der Schritt ermöglichte Hasbro nicht nur die Kontrolle über eigene Inhalte, sondern auch die Möglichkeit, beliebte Marken durch verschiedene Medienplattformen hinweg zu vermarkten. Die Wertschöpfungskette reicht dabei von physischen Spielzeugen über digitale Inhalte bis hin zu Kinofilmen und TV-Shows.

Ein weiteres bedeutendes Segment ist die Wizards of the Coast-Sparte, die Spiele wie das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering und das legendäre Rollenspiel Dungeons & Dragons beinhaltet. Dieses Segment ist ein entscheidender Treiber für Hasbros Wachstumsstrategie im digitalen Bereich, da sowohl Magic: The Gathering Arena als auch Dungeons & Dragons zunehmend online gespielt werden.

Jüngste Entwicklung: Herausforderungen und Turnaround

Hasbro hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Herausforderungen erlebt, die sich auch auf die Aktienkursentwicklung und die Dividendenpolitik ausgewirkt haben. Die COVID-19-Pandemie brachte das globale Lieferkettensystem zum Erliegen, was auch Hasbro spürbar traf. Lieferverzögerungen und Produktionsengpässe beeinträchtigten die Fähigkeit des Unternehmens, die hohe Nachfrage nach Spielwaren während der Pandemie zu befriedigen.

Ein weiterer Druckpunkt war die schwache Performance im TV- und Filmsegment, insbesondere bei eOne, das von den pandemiebedingten Produktionsverzögerungen schwer getroffen wurde. Hasbro hatte das Unternehmen 2019 für 4 Milliarden US-Dollar übernommen und sich damit einen gewaltigen Schuldenberg aufgehalst. Nach einem Hoch während der Pandemie sackten die eOne-Geschäfte in der Folge jedoch stark ab und führten 2022 und 2023 zu enttäuschenden Finanzergebnissen und drückten die Aktie.

Hasbro integrierte die Kinderunterhaltung von eOne in das eigene Portfolio und verkaufte die restlichen Assets Ende 2023 für 500 Millionen US-Dollar an Lionsgate. Bereits 2021 hatte Hasbro die Musik-Geschäfte von eOne für 385 Millionen US-Dollar an Blackstone verkauft. Unterm Strich war die Akquisition allerdings ein verlustreicher Schachzug, der dem Unternehmen hohe Verbindlichkeiten bescherte.

Sparprogramm

Vor diesem Hintergrund und um einen Übernahmeversuch des aktivistischen Investors Alta Fox abzuwehren, startete Konzernchef Chris Cocks ein scharfes Sparprogramm. Ende 2023 wurde angekündigt, dass ein Fünftel der Mitarbeiter entlassen werden. Bis Ende dieses Jahres sollen die Kosten um 750 Millionen US-Dollar gesenkt werden.

Die Maßnahmen waren schnell erfolgreich und in den letzten Quartalen zeichnete sich bereits ein Turnaround ab. Hasbro startete eine Restrukturierungsinitiative, die auf Kosteneinsparungen und eine effizientere Geschäftsführung abzielte. Dazu gehörte auch die Rückkehr zu einer stärkeren Fokussierung auf Kernmarken und das Bestreben, das digitale Geschäft durch Wizards of the Coast zu erweitern. Magic: The Gathering erwies sich als besonders wachstumsstark, und das Segment generierte im Jahr 2023 Rekordumsätze.

Diese Restrukturierungsbemühungen scheinen Früchte zu tragen, und der Markt reagierte positiv auf die optimistischen Signale, was auch zu einer deutlich Erholung des Aktienkurses in diesem Jahr führte. Durch die Konzentration auf margenstarke Geschäftsbereiche sanken zwar insgesamt die Umsätze, die Gewinne legten gleichzeitig jedoch deutlich zu.

Die Dividendenhistorie von Hasbro: 43 Jahre Stabilität

Ein entscheidender Faktor, der Hasbro als Dividendenaktie auszeichnet, ist die beachtliche Dividendenhistorie des Unternehmens. Seit 1981, also seit 43 Jahren, hat Hasbro ununterbrochen Dividenden ausgeschüttet. Das Unternehmen hat sich als verlässlicher Dividendenzahler erwiesen, was es besonders für einkommensorientierte Investoren attraktiv macht.

Interessant ist jedoch, dass Hasbro seine Dividende seit zwei Jahren nicht mehr erhöht hat. Die Dividende liegt derzeit bei 2,80 US-Dollar pro Aktie, was bei einem Aktienkurs von 72,13 US-Dollar eine Rendite von knapp 3,9 Prozent ergibt. Verglichen mit dem REIT AGNC Investment im Dividenden-Radar der vergangenen Woche mit einer Rendie von 14 Prozent ist das deutlich weniger.

Die Dividendenrendite von Hasbro liegt jedoch deutlich über dem Durchschnitt des Marktes und ist eine der höchsten im Sektor. Bevor das Unternehmen Anfang des Jares zu einer Rallye ansetzte, die es bislang knapp 45 Prozent nach oben katapultiert hat, lag die Dividendenrendite sogar bei fast 6 Prozent.

Es ist wichtig zu betonen, dass Hasbro seine Dividende trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen in den letzten drei Jahren nicht gekürzt hat. Die letzte Reduzierung der Dividende liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück, im Jahr 2012. Damals sah sich das Unternehmen mit einer herausfordernden wirtschaftlichen Lage konfrontiert und entschied sich, die Ausschüttungen von 1,74 US-Dollar pro Jahr auf 1,20 US-Dollar zu senken. Ab dem darauffolgenden Jahr ging es aber wieder auf 1,69 US-Dollar hoch und dann kontinuierlich weiter aufwärts bis auf 2,80 US-Dollar seit 2022.

Ausblick: Wie geht es weiter mit Hasbro?

Der Turnaround bei Hasbro deutet darauf hin, dass das Unternehmen wieder auf Kurs ist, und es gibt Anzeichen dafür, dass sich auch die Dividendenpolitik in Zukunft wieder positiver entwickeln könnte. Das Unternehmen setzt weiterhin auf starke Franchise-Marken und baut seine digitale Präsenz aus, was langfristig zu mehr Wachstum führen könnte. Wenn sich die Restrukturierung wie geplant fortsetzt und die Wachstumssegmente, insbesondere im digitalen Bereich, weiter anziehen, könnten wir in den kommenden Jahren eine Rückkehr zu Dividendensteigerungen sehen.

Tatsächlich sagen Analysten für das nächste Jahr im Schnitt eine leichte Dividendenerhöhung auf 2,89 US-Dollar voraus und 2026 dann weiter auf 3,17 US-Dollar. Besonders optimistisch sind die Experten von Morningstar, die mit einer Erhöhung der Ausschüttungen bis 2028 auf 3,30 US-Dollar rechnen.

Den fairen Wert für die Aktie sehen sie bei 88 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 22 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Titel liegt jedoch laut MarketScreener bei lediglich 76,39 US-Dollar, 5,9 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.

Risiken

Das größte Risiko für Hasbro bleibt jedoch die Unsicherheit in der globalen Wirtschaft. Die Spielzeugindustrie ist stark konjunkturabhängig, und steigende Kosten für Rohstoffe und Transport sowie mögliche Engpässe in der Lieferkette könnten die Margen belasten. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich das Film- und TV-Geschäft weiterentwickelt, da die Unterhaltungssparte weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert ist.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass Hasbro aufgrund der Schuldenlast, die aus der eOne-Übernahme resultiert, seine finanzielle Flexibilität möglicherweise einschränken muss. Sollte sich die Erholung langsamer als erwartet vollziehen oder die Margen unter Druck geraten, könnte dies auch Auswirkungen auf die Dividendenpolitik haben.

Fazit: Ist Hasbro eine geeignete Dividendenaktie?

Hasbro ist eine Aktie mit einer langen Dividendenhistorie und einer attraktiven Dividendenrendite. Trotz der jüngsten Herausforderungen hat das Unternehmen seine Dividende stabil gehalten, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität und das Managementteam stärkt. Mit einem laufenden Turnaround und einem starken Fokus auf Wachstumssegmente wie digitale Spiele könnte Hasbro in den kommenden Jahren eine solide Dividendenaktie bleiben.

Allerdings sollten potenzielle Investoren die Risiken im Auge behalten, insbesondere in Bezug auf die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und die hohe Schuldenlast des Unternehmens. Für langfristige Dividendenanleger, die auf Stabilität und ein potenzielles zukünftiges Wachstum setzen, könnte Hasbro dennoch eine interessante Wahl sein.

Passives Investment

Anleger, die mit der Hasbro-Aktie auf ein passives Einkommen von 12.000 Euro jährlich kommen wollen, benötigen dafür bei einer Jahresdividende von aktuell 2,80 US-Dollar (2,56 Euro) rund 4688 Aktien des Spielzeugherstellers. Bei einem aktuellen Kurs von 72,13 US-Dollar kosten die Titel also 338.145 US-Dollar (308.845 Euro).

Zum Vergleich: Bei dem REIT AGNC in der vergangenen Woche mussten dafür rund 86.000 US-Dollar auf den Tisch gelegt werden. Bei der Baumarktkette Home Depot, die ebenfalls in die Branche der zyklischen Konsumgüter gehört und eine beliebte Dividendenaktie ist, sind dafür etwa 550.000 US-Dollar fällig.

Übersicht zur Dividende von Hasbro*

Marktkapitalisierung: 10,1 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 11 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 43 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 3,1% p.a.

Zeitplan

07.10.2024: Dividendenankündigung

31.10.2024: Stichtag (Record Date)

31.10.2024: Ex-Tag

15.11.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Hasbro, wallstreetONLINE.

Geschäftsjahr Dividendenrendite in % Dividende in US-Dollar 2026e 4,40e 3,17e 2025e 4,01e 2,89e 2024 3,88e 2,80 2023 5,48 2,80 2022 4,81 2,80 2021 2,78 2,72 2020 2,92 2,72 2019 2,57 2,72 2018 3,11 2,52 2017 2,51 2,28

* Quellen: Hasbro, FactSet, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.