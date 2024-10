EZB-Zinssenkungen: So schnell könnte die Geldpolitik den Euroraum retten!

Laut Hugo Le Damany und Francois Cabau von AXA Investment Managers wird die EZB ihr Inflationsziel von 2 Prozent schneller erreichen als erwartet, was eine kurzfristige Anpassung der Zinssätze ermöglicht. Dennoch warnen EZB-Vertreter vor einer möglichen Rückkehr steigender Preise, insbesondere im Dienstleistungssektor, da der Druck dort anhält. Fabio Balboni von HSBC hebt hervor, dass trotz der Zinssenkungen die Unsicherheit über den zukünftigen Inflationsverlauf bestehen bleibt, insbesondere angesichts hoher Löhne und eines angespannten Arbeitsmarktes.

Langfristig bleibt die wirtschaftliche Lage im Euroraum fragil, und geopolitische Risiken sowie mögliche Veränderungen in der US-Politik könnten zusätzliche Unsicherheiten schaffen. Der Euro hat sich in den letzten Tagen stabilisiert, nachdem er zeitweise unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen war. Die Wechselkursentwicklung wird auch von den US-Inflationsdaten beeinflusst, die einen Anstieg der Verbraucherpreise zeigen, was die Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen der US-Notenbank dämpft.

Insgesamt deuten die aktuellen Entwicklungen darauf hin, dass die EZB in den kommenden Monaten eine aggressive Zinssenkungspolitik verfolgen wird, um die wirtschaftliche Erholung im Euroraum zu unterstützen, während gleichzeitig die Unsicherheiten über die Inflation und die geopolitischen Rahmenbedingungen bestehen bleiben.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 1,094USD auf Forex (11. Oktober 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.