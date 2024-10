DAX über 19.000 Punkten: Optimismus trotz Inflationssorgen und US-Zinsen!

Der Deutsche Aktienindex (DAX) hat die 19.000-Punkte-Marke erfolgreich getestet und zeigt sich robust, da Käufer die Abgabebereitschaft der letzten Tage überwinden konnten. Anleger erkennen, dass die Einstiegsmöglichkeiten in den Aktienmarkt möglicherweise begrenzt sind. Die Frankfurter Börse profitiert von positiven Entwicklungen in New York, wo der S&P 500 ein neues Rekordhoch erreicht hat. Die Marktbeobachter richten ihren Fokus zunehmend auf den Arbeitsmarkt, während die Inflationssorgen etwas in den Hintergrund treten. Dennoch könnte der aktuelle Inflationsbericht kurzfristig zu erhöhter Volatilität führen.

In China stabilisieren sich die Märkte nach einem kurzen Rücksetzer, was als positives Signal gewertet wird. Die Hoffnung auf die Wirksamkeit der wirtschaftlichen Maßnahmen der chinesischen Regierung bleibt bestehen, was auch für DAX-Unternehmen von Bedeutung ist, die auf Exporte nach China angewiesen sind. Investoren hoffen auf eine weitere Abnahme der Inflation, das Ausbleiben einer Rezession und ein anhaltendes Gewinnwachstum der Unternehmen. Die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass diese Erwartungen erfüllt werden könnten, was die Märkte weiter antreibt.