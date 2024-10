Bayer AG: Umbau und Rechtsstreitigkeiten belasten Aktie – Was kommt jetzt?

Der Umbau ist für Bayer besonders wichtig, da das Unternehmen mit einer hohen Verschuldung zu kämpfen hat, die vor allem aus der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto im Jahr 2018 resultiert. Diese Übernahme hat Bayer in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat, der mit Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht wird. Die damit verbundenen Kosten haben das Unternehmen bereits Milliarden gekostet. Anderson strebt an, durch den Umbau jährlich zwei Milliarden Euro einzusparen, um die finanzielle Situation zu verbessern.

Die Bayer-Aktie hat in den letzten Tagen unter Druck gestanden, insbesondere nach einer Niederlage in einem Glyphosat-Rechtsstreit, in dem einem Kläger 78 Millionen US-Dollar Schadenersatz zugesprochen wurden. Dies war bereits der siebte Verlust in den letzten 21 Prozessen zu diesem Thema. Bayer plant, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen und hofft auf eine mögliche Grundsatzentscheidung des obersten US-Gerichts, um die Glyphosat-Problematik zu klären. Analysten äußern sich skeptisch über die zukünftige Entwicklung der Aktie, da die Rechtsstreitigkeiten weiterhin ein großes Risiko darstellen.

Insgesamt bleibt die Unsicherheit über die rechtlichen Herausforderungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie und die Aktienkurse bestehen. Die Marktwert von Bayer liegt derzeit bei etwa 26 Milliarden Euro, was deutlich unter dem Kaufpreis für Monsanto liegt. Der Umbau des Unternehmens und die rechtlichen Auseinandersetzungen werden weiterhin die Aufmerksamkeit der Anleger und Analysten auf sich ziehen.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 26,35EUR auf Tradegate (11. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.