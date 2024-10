Ölpreise steigen: Geopolitik und Chinas Wirtschaft im Fokus!

Am Donnerstag stiegen die Ölpreise leicht an, nachdem sie am Dienstag einen signifikanten Rückgang verzeichnet hatten. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember erhöhte sich um 1,20 Dollar auf 77,78 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 1,11 Dollar auf 74,35 Dollar kletterte. Diese Stabilisierung der Preise wurde durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran und Israel, beeinflusst. Analyst Arne Lohmann Rasmussen von Global Risk Management betonte, dass die Situation im Nahen Osten weiterhin im Fokus der Marktteilnehmer stehe, insbesondere die möglichen militärischen Reaktionen Israels auf einen iranischen Raketenangriff.

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Ölpreise ist die wirtschaftliche Lage in China. Am Dienstag führte das Fehlen von positiven Konjunktursignalen aus Peking zu einem Rückgang der Ölpreise. Die chinesische Regierung hat jedoch angekündigt, am Wochenende neue Maßnahmen zur Unterstützung der schwächelnden Wirtschaft vorzustellen, was potenziell die Nachfrage nach Öl ankurbeln könnte.

Am Freitag gaben die Ölpreise einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab. Der Preis für Brent fiel um 72 Cent auf 78,68 US-Dollar, während WTI um 68 Cent auf 75,22 Dollar sank. Marktbeobachter führten diese Rückgänge auf eine leichte Gegenbewegung vor dem Wochenende zurück. Trotz der Verluste am Freitag zeigen die Ölpreise im Wochenvergleich einen Anstieg, da der Brent-Preis zu Beginn der Woche bei knapp 78 US-Dollar lag.

In der kommenden Woche wird die Situation im Nahen Osten weiterhin im Mittelpunkt stehen, während auch die wirtschaftliche Entwicklung in China, insbesondere die Rohölimporte und die Verarbeitung im September, von Bedeutung sein wird. Experten warnen, dass die anhaltende Nachfrageschwäche in China die Prognosen der Energieagenturen negativ beeinflussen könnte.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 79,04USD auf Lang & Schwarz (12. Oktober 2024, 12:58 Uhr) gehandelt.