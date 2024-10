2G Energy AG: Rekordaufträge und angehobene Umsatzprognose für 2025!

Die 2G Energy AG, ein führender Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) und Wärmepumpen, hat im dritten Quartal 2024 einen signifikanten Anstieg des Auftragseingangs verzeichnet. Dieser stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 91 % auf 80,4 Millionen Euro, was zu einem Rekordauftragsbestand von über 230 Millionen Euro führte, ein Plus von 18 % im Jahresvergleich. Diese positive Entwicklung sichert eine Vollauslastung der Produktionskapazitäten bis weit in die zweite Jahreshälfte 2025.

Aufgrund dieser erfreulichen Auftragslage hat das Management die Umsatzprognose für 2025 angehoben. Anstatt von mindestens 410 Millionen Euro rechnet 2G nun mit einem Umsatz von mindestens 430 Millionen Euro. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 34 Euro und sieht das Jahr 2025 als das umsatz- und ertragsstärkste in der Unternehmensgeschichte an. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 für 2025 wird die Aktie als attraktiv bewertet.