Ryanair streicht Flüge in Deutschland: 22 Strecken fallen weg!

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair hat angekündigt, ihr Angebot in Deutschland drastisch zu reduzieren. Ab Sommer 2025 werden die Städte Dortmund, Dresden und Leipzig nicht mehr angeflogen. In Hamburg wird das Flugangebot um 60 Prozent gekürzt, während in Berlin eine Reduzierung um 20 Prozent vorgesehen ist. Insgesamt plant Ryanair, das Angebot in Deutschland im Vergleich zum Sommer 2024 um zwölf Prozent zu verringern, was den Wegfall von 22 Strecken zur Folge hat. Diese Maßnahmen wurden von Ryanair-Chef Eddie Wilson während einer Pressekonferenz in Hamburg bekannt gegeben.

Wilson begründete die Entscheidung mit den hohen Kosten, die in Deutschland für Fluggesellschaften anfallen. Insbesondere kritisierte er die im Mai 2023 erhöhte Luftverkehrssteuer, die zwischen 15,53 und 70,83 Euro pro Ticket variiert und in der Regel an die Passagiere weitergegeben wird. Zudem bemängelte er die hohen Flugsicherungsgebühren, die zu den höchsten in Europa zählen. Wilson bezeichnete die Politik der Bundesregierung als "irrational" und forderte eine Rücknahme der Steuererhöhung sowie eine Senkung der Flugsicherungsgebühren.